Denizli işlenmiş doğal taşta liderliğini sürdürüyor

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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Türkiye’nin doğal taş ihracatının 2025 yılında yüzde 7,7 artışla 2 milyar dolara ulaştığını, bunun 1,3 milyar dolarlık bölümünü işlenmiş doğal taşın oluşturduğunu söyledi. Denizli’de ise işlenmiş ürünlerin payının yüzde 90’a yaklaştığını belirten Uğurlu, kentin işlenmiş doğal taş ihracatında Türkiye genelinde lider konumda olduğunu ifade etti.

Uğurlu, “Denizli, yalnızca doğal taş rezervleriyle değil; tasarım, teknoloji, işleme kabiliyeti ve katma değerli üretim gücüyle de öne çıkıyor” dedi.

120 ülkeye ihracat

Denizli’nin doğal taş ihracatının 2026’da da artışını sürdürdüğünü belirten Uğurlu, yılın ilk sekiz ayında işlenmiş doğal taş ihracatının yüzde 10, blok mermer ihracatının ise yüzde 7 arttığını bildirdi. Denizli’den 120 farklı ülkeye doğal taş ihracatı gerçekleştirildiğini aktaran Uğurlu, sektörün ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Uğurlu, Verona’da düzenlenen Marmomac kapsamında sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen istişare toplantısında da üretim, ihracat pazarları, katma değerli üretim ve sektörün rekabet gücüne ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

Üretim gücü ihracata yansıyor

DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Celil Kılınç ise Denizli’nin doğal taş sektöründeki gücünün yüksek işleme kapasitesi, ürün çeşitliliği ve ihracat deneyimine dayandığını belirtti. Kılınç, kentteki firmaların uluslararası pazarlardaki gelişmeleri ve yeni teknolojileri yakından takip ettiğini ifade etti.

Denizli’nin doğal taş sektöründeki ağırlığının uluslararası organizasyonlardaki temsil gücüne de yansıdığını belirten Kılınç, Türkiye’den Marmomac’a katılan 142 firmanın 26’sının Denizli’den olduğunu söyledi. DENİB’in de sektördeki firmaların uluslararası alıcılarla bağlantılarını geliştirmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı.