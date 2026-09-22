Denizli sanayisi savunma tedarikine açılıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) ev sahipliğinde düzenlenen Savunma Sanayii İl Buluşması’nda 90 Denizlili firma, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM ve TEI temsilcileriyle bir araya gelirken, toplam 400 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Kentte titanyum alaşım ve yüksek nitelikli yarı mamul üretimine yönelik yatırım için de teknik çalışmalar sürdürülüyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katıldığı toplantıda, Denizli’deki firmaların savunma sanayii tedarik zincirine dahil edilmesi, üretim altyapılarının geliştirilmesi ve yeni yatırım alanları ele alındı.

İhracatta yüksek teknoloji payı yüzde 0,1

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli’nin 2025 yılında yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, orta teknoloji ve üzerindeki ürünlerin ihracattaki payının yüzde 63,5’e ulaştığını, yüksek teknoloji ürünlerinin payının ise yüzde 0,1 seviyesinde kaldığını söyledi.

Savunma ve havacılık sektörünün gerektirdiği mühendislik, kalite, izlenebilirlik ve sertifikasyon süreçlerinin Denizli firmalarının üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Kasapoğlu, DSO’nun 2023’ten bu yana sektöre yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

TEI ve BAYKAR ile yapılan görüşmelerin ardından bazı Denizlili firmaların üretim altyapılarının yerinde incelendiğini aktaran Kasapoğlu, ana yüklenicilerle yapılan yeni görüşmelerin tedarik ilişkilerine dönüşmesini beklediklerini ifade etti.

Titanyum yatırımında teknik süreç

DSO koordinasyonunda yürütülen titanyum alaşım ve yüksek nitelikli yarı mamul üretimine yönelik yatırım girişiminde fizibilite çalışmalarının devam ettiğini belirten Kasapoğlu, projeye ilişkin çalışmaları Savunma Sanayii Başkanlığı’na sunduklarını söyledi.

Kasapoğlu, yatırım modeline ilişkin bundan sonraki süreçte daha detaylı ve teknik çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

Üç çalışma alanı belirlendi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Denizli’de savunma sanayii açısından üç çalışma alanına odaklanılması gerektiğini belirtti. Görgün, savunma sanayii standartlarına hazır veya kısa sürede hazırlanabilecek firmaların ana yüklenicilerle eşleştirilmesi, firmaların kalite, sertifikasyon, özel proses, insan kaynağı ve üretim altyapısının geliştirilmesi ile kritik malzeme, alt sistem ve özgün ürün geliştiren şirketlerin artırılmasını öncelikli alanlar olarak sıraladı.

Programın ardından Görgün, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ile birlikte Mutlu Medikal, Er-Bakır ve Aysan Raf’ın üretim tesislerini ziyaret etti. Heyet, firmaların üretim altyapıları ve savunma sanayiine yönelik potansiyel iş birliği alanları hakkında bilgi aldı.