Dicle Gıda, sektöründe ihracat liderliği hedefliyor

Derya ÖZGÜR

Mersin’de kurulduğu 1992 yılından bu yana Dicle Gıda ürettiği hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve salçanın yüzde 99’unu BilBak markasıyla pazarlıyor. Günlük 600 ton mercimek-bezelye kırma, 450 ton bakliyat eleme-temizleme ve bin ton paketleme kapasitesiyle faaliyet gösteren Dicle Grup, Avrupa, Asya ve Afrika’daki 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

İhracatın en hızlısı

Türkiye'nin ihracat alanındaki en hızlı yükselen şirketi olarak dikkat çeken Dicle Gıda, 2023 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) “İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda” yüzde 694,4'lük artış gerçekleştirip, sektöründe Türkiye üçüncülüğünü elde etti. 2016 yılında TİM’in kapsamlı araştırması sonucunda 61 bin ihracatçı kuruluş arasında ilk bine giren Dicle Gıda, 2021’de gerçekleştirdiği 36 milyon 417 bin dolarlık ihracatla listenin 748’inci basamağına yerleşti.

Kapasite artışı yatırımları ve güçlü dış yapılanmasıyla ivme yakalayan Dicle Gıda, 2022 yılındaki ihracatını 289 milyon 313 bin dolara taşıyarak, yüzde 694,4’lük ihracat artışıyla 667 basamak birden yükseldi ve genel sıralamada 81’incilik elde etti. Dicle Gıda, bakliyat sektöründe ise Türkiye 3’üncülüğüne sahip.

Küresel pazarın önemli tedarikçileri arasında

Sahip olduğu kalite belgeleriyle nitelikli ürün gruplarını küresel pazara sunan firma, ayrıca Irak Ticaret Bakanlığı ve Ürdün Savunma Bakanlığı’nın 20 yılı aşkın süredir önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Ortadoğu ve Afrika pazarlarında ise birçok pazarlama ve dağıtım ağını elinde bulunduran firma, mevcut ağlarına da her geçen gün bir yenisini ekliyor. Buna ilave Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü (UN-WFP) ve Dünya Kızılhaç Örgütü (ICRC) gibi uluslararası yardım kuruluşlarının da gıda tedarikçileri arasında Dicle Gıda’yı görmek mümkün.

Dicle Grup Genel Koordinatörü Haşim Yıldızgörer, Mersin merkezli Dicle Gıda’nın toplam 20 bin metrekare alana kurulu modern tesislerinde son teknolojiye sahip makine, ekipman ve uzman ekibiyle bakliyat eleme, temizleme ve boylama işlemlerini kapsayan üretim ve paketleme faaliyetlerine devam ettiğini anlattı.

Dicle Gıda’nın sektördeki güçlü konumunu yatırımlarla desteklediğinin altını çizen Haşim Yıldızgörer; Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 40 dönüm lük arazi üzerinde kurulacak tesisler ile ilgili gıda alanında bazı projelere başlanıldığını, 2026 yılında da üretime geçip yeni istihdam alanları oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Son beş yılda tesislerine 15 ila 20 milyon dolar aralığında yatırım yaptıklarını kaydeden Yıldızgörer, şöyle devam etti: “Mercimek fabrikamızın eleme bölümünde yüzde 50 kapasite artışı sağladık.

Makine ve ekipmanları teknolojik olarak yeniledik. İlave silo yatırımlarımız oldu. Yeni pazarlar, artan ihracat hacmi anlamını taşır. Üretim kapasitemizi artırarak ve çeşitli ülkelerde değerlendirerek ihracatımızı geliştirme gayesindeyiz. Bu doğrultuda hareket ederek, yeni dönemde TİM 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda sektörümüzdeki sıramızı 2 basamak yükselterek 1’inci olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Haşim Yıldızgörer ayrıca, yeşil enerji alanında olup çevreye katkı sağlamak ve maliyetleri azaltarak daha büyük bir ekonomik güç oluşturmak amacıyla güneş enerji santrali (GES) projelerine önem verdiklerini, 11,4 megavatlık arsa GES yatırımına 2,6 megavatlık bir çatı GES ilave yaparak toplam kapasiteyi 14 megavata çıkardıklarını ifade ederek, enerji alanındaki yatırımların devam edeceğini dile getirdi.