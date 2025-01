DSYS ile 500 bin ton atık geri dönüştürülecek

Takip Et

Ferit PARLAK

Depozito Saha Yönetim Sisteminin Ku­rulması ve İşletilmesine iliş­kin İş Birliği Protokol toplan­tısında sistemin ekonomiye yapacağı katkıyı anlatan Hi­sarcıklıoğlu,”Ülkemizin dön­güsel ekonomi hedeflerin­de bir dönüm noktası olacak Depozito Saha Yönetim Sis­temi’nin temellerini atıyoruz. Bu adım, sadece çevremizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda sanayimizin ve eko­nomimizin sürdürülebilirli­ğine önemli katkılar sağlaya­cak” dedi.

Depozito yönetim siste­minde başarının anahtarının kaynağında ayrı toplama ol­duğunu aktaran Hisarcıklıoğ­lu, “Bu noktada, özel sektör tarafından ödenen GEKAP bedellerinin bu yatırımla­ra yönlendirilmesi gerektiği­ni düşünüyoruz. Bu yatırım­lar, atık yönetiminin etkinliği ve ülke ekonomisine katkıla­rı açısından kritik öneme sa­hip” şeklinde konuştu.

Seçenek değil, zorunluluk…

Döngüsel ekonominin artık yalnızca bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu vurgu­layan Hisarcıklıoğlu, “Bugün, dünya genelinde 'atık kavra­mı hızla bir stratejik kaynağa dönüşüyor” dedi.

Depozito ia­de makinelerinin yaygınlaştı­rılmasına ilişkin yatırımların, kademeli olarak planlanma­sı gerekliliğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Böylece, özel sektörün taşıdığı yükü hafif­letirken, çevreye olan katkı­mızı en üst düzeye çıkarabili­riz. TOBB olarak, kamu-özel sektör iş birliğinin ülkemiz­deki en iyi örneklerinden bi­rini daha hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“520 milyon euroluk kazanç getirecek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’ye her yıl 520 milyon euroluk kazanç getirecek Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kurum, “Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarının da olmasına müsaade etmeyeceğiz.

Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makinelerindeki hammadde olacak. Her yıl yaklaşık 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak. Depozito Yönetim Sistemi, 85 milyon vatandaşımıza hizmet verecek. 2025 yılı içerisinde Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız” diye konuştu.