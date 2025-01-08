DSYS ile 500 bin ton atık geri dönüştürülecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) ile cam, yağ, plastik gibi sektörlerin 500 bin tona varan atığının geri dönüştürüleceğini ve bu sayede enerji ve hammadde kullanımında ciddi bir tasarruf sağlanacağını söyledi.
Ferit PARLAK
Depozito Saha Yönetim Sisteminin Kurulması ve İşletilmesine ilişkin İş Birliği Protokol toplantısında sistemin ekonomiye yapacağı katkıyı anlatan Hisarcıklıoğlu,”Ülkemizin döngüsel ekonomi hedeflerinde bir dönüm noktası olacak Depozito Saha Yönetim Sistemi’nin temellerini atıyoruz. Bu adım, sadece çevremizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda sanayimizin ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacak” dedi.
Depozito yönetim sisteminde başarının anahtarının kaynağında ayrı toplama olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Bu noktada, özel sektör tarafından ödenen GEKAP bedellerinin bu yatırımlara yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yatırımlar, atık yönetiminin etkinliği ve ülke ekonomisine katkıları açısından kritik öneme sahip” şeklinde konuştu.
Seçenek değil, zorunluluk…
Döngüsel ekonominin artık yalnızca bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bugün, dünya genelinde 'atık kavramı hızla bir stratejik kaynağa dönüşüyor” dedi.
Depozito iade makinelerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin yatırımların, kademeli olarak planlanması gerekliliğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Böylece, özel sektörün taşıdığı yükü hafifletirken, çevreye olan katkımızı en üst düzeye çıkarabiliriz. TOBB olarak, kamu-özel sektör iş birliğinin ülkemizdeki en iyi örneklerinden birini daha hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
“520 milyon euroluk kazanç getirecek”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’ye her yıl 520 milyon euroluk kazanç getirecek Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kurum, “Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarının da olmasına müsaade etmeyeceğiz.
Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makinelerindeki hammadde olacak. Her yıl yaklaşık 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak. Depozito Yönetim Sistemi, 85 milyon vatandaşımıza hizmet verecek. 2025 yılı içerisinde Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız” diye konuştu.