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  3. EVSİD’den uyarı: Çin ihracatta hızlandı yeni strateji geliştirelim
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EVSİD’den uyarı: Çin ihracatta hızlandı yeni strateji geliştirelim

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, 1,5 milyar dolar gibi büyük bir ithalat hacmine sahip Meksika ve Latin Amerika pazarına yönelik faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Özger, EVSİD'in, 39 firma ile birlikte Ticaret Bakanlığı'nın sek­törel heyet programları çerçeve­sinde Meksika'ya çıkarma yaptı­ğını bildirdi.

Özger, "Meksika ile birlikte Kosta Rika ve Guatema­la gibi yakın ülkelerden alıcıları da Türk üreticiler ile buluşturdu" dedi. 1,5 milyar dolar gibi büyük bir ithalat hacmine sahip Meksi­ka ve Latin Amerika pazarına yö­nelik faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ak­taran Özger, eylül ayında Şili ve çevre ülkelere yönelik bir organi­zasyon planladıklarını bildirdi. Özger, bundan sonraki aşamada Türk firmalarının bireysel düzey­de Meksika pazarını ve pazarda­ki müşterile­rini ziyaret etmelerinin önemli oldu­ğunu vurgu­ladı.

 Özger, dö­viz kurunda­ki gelişmeler ve Çin'in tekrar ihracatta hız ka­zanması ile birlikte rekabet avan­tajı azalan Türk üreticisi için yep­yeni bir strateji ortaya konulma­sı gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl sektör olarak kilogram birim ihracat değeri­ni 3,77 dolara taşımayı başardık. 2023 yılının ilk ayında 4 dolar sı­nırını aştık. Rakiplerimiz Avru­pa ülkeleri ve hatta Çin, 6-7 dolar­la ihracat yapıyorken bizim artık nitelikli ürüne yönelmemiz, ye­ni, farklı ve kar marjının yüksek olduğu pazarlara girmemiz gere­kiyor. Kamudan bu konuda daha fazla destek bekliyoruz."