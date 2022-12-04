Girişimcilerle 24,5 milyon TL’lik değer yarattı

Programın giderek daha kapsayıcı hale geldiğini bildiren Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Etki analizi, bize, Kale Grubu ile iş birliğini kalıcı hale getiren ve ekosistemi güçlendiren sosyal girişimcilerin bilinirliklerini artırdıklarını ve etki alanlarını genişlettiklerini gösterdi" dedi.