Girişimcilerle 24,5 milyon TL’lik değer yarattı
Kale Grubu’nun sosyal girişimcilere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, 5 yılda ekosistemde 24,5 milyon TL’lik katma değer yarattı.
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Programın giderek daha kapsayıcı hale geldiğini bildiren Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Etki analizi, bize, Kale Grubu ile iş birliğini kalıcı hale getiren ve ekosistemi güçlendiren sosyal girişimcilerin bilinirliklerini artırdıklarını ve etki alanlarını genişlettiklerini gösterdi" dedi.