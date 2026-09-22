Hazır giyim rekabet için destek bekliyor

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek, ağustos ayında ihracatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,9 artırarak 103,3 milyon dolara çıkardıklarını açıkladı.

AHKİB’in Ocak-Ağustos 2026 dönemindeki ihracatının yüzde 36,4 artışla yaklaşık 460 milyon dolara ulaştığını belirten Başkan Aziz Aytek, “Küresel rekabet koşullarının giderek zorlaştığı bir dönemde üyelerimiz tüm şartları zorlayarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Elde edilen bu performans sektörün üretim ve ihracat kapasitesinin korunması açısından oldukça önemli. Ancak bu başarıları sürdürülebilir kılabilmek için devlet desteklerinin artırılmasına ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Sektörün gündemindeki beklenti ve taleplere değinen Başkan Aytek, küresel rekabet koşullarının giderek ağırlaştığı bir ortamda ihracatçı sektörlerin maliyet baskısını hafifletecek ve rekabet gücünü koruyacak destek mekanizmalarının öneminin arttığını vurguladı. İhracat performansının sürdürülebilirliği açısından üretim kapasitesi, istihdam, katma değer ve net döviz kazandırma gücünün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aytek, destek politikalarının sektörlerin gerçek üretim yapısıyla daha güçlü biçimde örtüşmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetlerinin uluslararası rekabet gücü üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Aytek, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira olarak uygulanan istihdam desteğinin gelecek yıl da sürdürülmesi ve ekonomik koşullar doğrultusunda güncellenmesi gerektiğini kaydetti. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yüksek istihdam kapasitesine dikkat çeken Aytek, istihdamı korumaya yönelik desteklerin üretimin devamlılığı ve ihracat pazarlarındaki konumun korunması açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

“Emek yoğun sektörlerin pozitif ayrıştırılması önemli”

Aytek’in gündeme getirdiği bir diğer önemli başlık ise döviz dönüşüm desteği oldu. Yüzde 3 oranındaki desteğin uygulama süresinin 31 Ocak 2027’ye kadar uzatıldığını anımsatan Aytek, 1 Ekim’de yayımlanması beklenen genelge kapsamında emek yoğun ve net ihracatçı sektörlerin pozitif ayrıştırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Böyle bir yaklaşımın teşvik mekanizmasını daha işlevsel hale getireceğini belirten Başkan Aytek, desteklerin sektörlerin ülke ekonomisine sağladığı gerçek katkı dikkate alınarak kurgulanması gerektiğini kaydetti.

Başkan Aytek, “Yerli tedarik zincirlerini güçlendiren, istihdam oluşturan ve ülkeye net döviz kazandıran sektörlerin rekabet gücü ile ekonomik katkısının dikkate alınarak kaynak tahsisi yapılması önümüzdeki dönemde üretim, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacaktır” diye konuştu.

Ağustos ayında ihracat lideri erkek dış giyim oldu

Ağustos ayı ihracatının ürün grupları bazındaki dağılımını değerlendiren Aziz Aytek, bölge hazır giyim sektörünün çeşitlendirilmiş ve yüksek katma değerli üretim yapısına dikkat çekti. Kadın ve erkek dış giyim ürünlerinin yüzde 68’lik payla toplam ihracatın lokomotifi olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Aytek, “Ağustos ayında ürün grupları bazında ihracatın lideri erkek dış giyim oldu. Bu ürün grubunda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128 artarak 37,5 milyon dolara çıktı. Erkek dış giyimin toplam AHKİB ihracatından aldığı pay ise yüzde 36 oldu. Kadın dış giyim ürünlerinde de güçlü bir performans sergilendi. Bu grupta ihracat yüzde 36 artışla 33 milyon dolara yükselirken, toplam ihracattaki payı yüzde 32 olarak gerçekleşti. Böylece erkek ve kadın dış giyim, ağustos ayında AHKİB ihracatının yaklaşık üçte ikisini oluşturdu. Ağustos ayında dış giyimin yanı sıra farklı ürün gruplarında kaydedilen yüksek oranlı artışlar da dikkat çekti. Pamuklu ev tekstili ihracatı yüzde 110 artışla 4,99 milyon dolara ulaşırken, pamuklu yatak kıyafetleri ve bornoz ihracatı yüzde 234 artışla 4,85 milyon dolar oldu. Giyim aksesuarları ihracatı ise yüzde 231 artarak 4,78 milyon dolara yükseldi” dedi.