"İhracatçılarımız hazırlıklı olsun"

Özlem SARSIN

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, büyümenin önümüzdeki dönemde daha limitli olacağını gördüklerini söyleyerek, bu bağlamda, sektörlerin durumu ve ihracatın seyrinin önem taşıyacağına vurgu yaptı. Şubat ayı meclis toplantısında konuşma yapan Özgener, dezenflasyonist bir süreç içinde olunduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası son olarak 22 Şubat faiz kararı ile mevcut duruşunu koruyacağını ortaya koydu.

Faiz aracından çok makro ihtiyati tedbirler yoluyla piyasaya yön vereceğini paylaştı. Bugünkü tabloda, TL’nin aşırı değer kaybetmesinin istenmediğini görüyoruz. Yanı sıra Merkez Bankası’nın enflasyonla ilgili faiz indirimlerini konuşmayı, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon yüzde 1,5’a düşene kadar değerlendirmeyi tercih etmediğini de anlıyoruz.

Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olursa, parasal sıkılaştırmaya başvurulacağı mesajının da alt metin olarak yer aldığını görüyoruz. Bu anlamda, kredi büyümesi ve mevduat faizine de dikkatle bakılacağını anlıyoruz. Bu doğrultuda, Merkez Bankası’nın 2024 ve 2025 için enflasyon tahminlerini yüzde 36 ve yüzde 14 olarak sabit bırakması önem taşıyor” diye konuştu.

TL’nin reel anlamda değer kazanacağı bir döneme de giriş yapılacağının anlaşıldığını ifade eden Özgener, “Merkez Bankası’nın bu anlamda geleceğe dair mesajlarının iyi okunması gerektiğine inanıyoruz. Bu dönemi ihracatçılarımızın hazırlıklı olarak karşılamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bugünkü tabloda, TL’nin aşırı değer kaybetmesinin istenmediğini görüyoruz” dedi.

“Kredi kartı taksitleri kaldırılmasın”

Toplantıda sektörel sorunları da paylaşan Ev Aletleri Meslek Komitesi Üyesi Metin Aztekin, kredi kartında taksitlendirmenin kaldırılmasının esnafa ve tüketiciye zarar vereceğini söyleyerek, hem esnafı hem de tüketiciyi zor durumda bırakmayacak önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Aztekin, “Tüm önlemler alınarak, faiz oranları devlet kontrolünde tutularak, mutlaka bu iş özelleştirilmeli. Kredi kartlarını özel kuruluşlar da verebilmeli. Her geçen gün kredi kartı komisyonları artırılıyor, pos cihazları için bedeller artıyor. Esnaf artık bu işin altından kalkamıyor. Bu iş özelleştirilirse daha uygun faiz oranları uygulanır ve yaşam daha kolay devam eder” diye konuştu.

"Yapay zekâdan korkmayın"

Dış Ticaret Meslek Komitesi Üyesi Jak Eskinazi ise konuşmasında Türkiye’nin, yapay zeka, dijitalleşme, e-ticaret, sürdürülebilirlik, inovasyonda başarıyı yakaladığı ölçüde dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yerini alabileceğine dikkat çekerek, “Yapay zekâ bugün dünyanın öncelikli gündemi. Yakın gelecekte daha da önemli hale gelecek. Her geçen gün hızlanan veri üretimi, doğru analiz edilip aksiyon alındığında hem rakiplerimizden daha hızlı olacağız hem de verimliliğimiz artacak. Yapay zekadan korkmak yerine her alanda iş süreçlerini iyileştirmek için kullanmayı ilke edinmeliyiz.