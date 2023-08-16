İş dünyası, ‘100 Yüze İnsan’ kongresinde bir araya gelecek

Türkiye'de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan ve 50 yıldır ‘şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatının oluşturulmasına liderlik etmek’ misyonuyla çalışan Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), İK yönetimi alanındaki kongrelerine devam ediyor.

Bu yıl 31’inci kez İnsan Yönetimi Kongresi düzenleyecek olan dernek, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kongrenin temasını “100 Yüze İnsan” olarak belirledi. “Bu yılki kongremizin ayrı bir önem var, yüreklerimizde bambaşka bir heyecan taşıyoruz” diyen PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay, kongrenin bu yıl Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında düzenlenmesinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Firuzbay, 4-5 Ekim 2023 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongre ile ilgili şu bilgileri verdi: “‘Gelişen İnsan’, ‘Yenilenen İnsan’ ve ‘Dijitalleşen İnsan’ alt başlıklarında sürdürülebilirliği, çeşitliliği, kapsayıcılığı, çalışan bağlılığını, dengeyi, dijitalleşmeyi, yapay zekâyı, etiği, yeni çalışma trendlerini, son gelişmelerin farklı sektörler üzerine etkilerini ve çok daha fazlasını konuşacağız.

Ufuk açan konuşmacılar, heyecan verici başlıklar ve sürprizler eşliğinde bir araya gelecek, birlikte öğrenecek, yenilenecek, güncellenecek ve çalışma hayatının yarınını şekillendirmek üzere bir araya geleceğiz.” ‘Odağım İnsan’ diyen tüm iş dünyasını ekim ayında kongreye beklediklerini ifade eden Firuzbay, 2022 yılında kongrede bin 300 katılımcıyı ağırladıklarını kaydetti.

Hedef: Çalışma hayatını iyileştirmek

Düzenlediği İnsan Yönetimi Kongresi gibi etkinliklerle sektörün nabzını tutmayı hedefleyen PERYÖN, İnsana Değer Ödülleri ile ‘insan’a değer veren çalışmaları onurlandırarak örnek uygulamaların yaygınlaşmasına destek oluyor. PERYÖN Akademi bünyesinde insan kaynağı yönetimi alanında mesleki yeterliliğin artmasına katkı sağlarken, Strateji Turnuvası gibi etkinliklerle de çalışanların stratejik liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Deneğin yaklaşık 2 bin kurumsal ve bireysel üyesi bulunuyor. “Fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, değişen çalışma hayatı ve insan odaklılık başlıca odaklandığımız konular arasında” diyen PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay, “Diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu işbirliği ile düzenlediğimiz projeler aracılığıyla toplumsal fayda sağlarken, alanında uzman isimlerin katkısıyla çalışma hayatının iyileştirilmesi için politika önerileri üretiyoruz. 1979’dan bu yana EAPM (European Association for People Management) üyesi olan derneğimizin çalışmaları İç Anadolu, Ege, Güney Marmara şubeleri ve Gaziantep, Akdeniz temsilcilikleri ile Türkiye geneline yayılıyor” diyerek sözlerini tamamladı.