İş dünyası ekonomik dayanıklılık için buluşuyor

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Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, küresel ekonomide yaşanan kırılmaların geçici dalgalanmaların ötesine geçerek kalıcı hale geldiğini belirterek, “Jeopolitik gelişmelerden ticaret politikalarına, teknolojik dönüşümden iklim krizine kadar pek çok unsur, iş dünyasının karar alma süreçlerini doğrudan etkiliyor.

Türkiye’nin bu dönemde üretim gücünü, rekabetçiliğini ve yatırım kapasitesini koruyabilmesi, belirsizlikleri yönetebilen, bölgesel potansiyeli harekete geçiren ve KOBİ’leri dönüşümün merkezine alan bir ekonomik yapıyla mümkün” dedi.