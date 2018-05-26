İş dünyasında büyüme sancıları

26 Mayıs 2018

KPMG’nin CEO Araştırması, iş liderlerinin 2018 ajandasına ışık tuttu. Jeopolitik dalgalanmalara, demografik değişimlere ve siber sorunlara rağmen CEO’lar büyümenin devam edeceğine inanıyor. CEO’ların büyüme konusunda mücadele ettiği engeller şöyle sıralanıyor:

Siber suç:

CEO’ların yüzde 49’u siber saldırıya uğramanın kaçınılmaz olduğu görüşünde. Bunun bir ‘olasılık’ değil ‘zamanlama’ problemi olduğunu belirtiyorlar. Geçen yıl büyümeyi engelleyen riskler sıralamasında 5’inci olan siber güvenlik bu yıl 2’nci sırada.

Jeopolitik riskler:

Hızla değişen jeopolitik ortam yönetim kurullarını zorluyor. Küresel ekonomide giderek yayılan ülkesellik, büyümenin bir numaralı tehdidi olarak görülüyor.

Nesil değişimi:

CEO’ların yüzde 38’i Y kuşağının beklentilerini karşılamak için şirketlerini yeniden konumlandırmaları gerektiğini düşünüyor.

Değişen müşteri beklentileri:

Bu çağın sihirli sözcüğü olan ‘kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi’ konusunda müşteri beklentilerinin üzerine çıktıklarını söyleyen CEO’ların oranı yalnızca yüzde 23.

Yapay zeka yeni iş alanları yaratacak

Araştırma, CEO’ların dijital dönüşümü daha önce olmadığı kadar sahiplendiğini gösteriyor. Araştırmadan çıkan dijital dönüşümle ilgili bazı başlıklar şöyle:

Radikal bir dönüşüme öncülük etmeye hazır olan CEO oranı yüzde 71… Yüzde 59’u müşteri verilerini korumayı kişisel sorumluluğu olarak görüyor. CEO’ların yüzde 62’si yapay zekanın, yok ettiğinden daha fazla iş yaratmasını bekliyor. Yüzde 38’i ise tam aksini savunuyor. CEO’ların yüzde 51’ine göre şirketlerin yönetim kurulları, dijital dönüşümle ilgili yatırımın geri dönüşü konusunda makul olmayan bir beklentiye sahip. CEO’ların yüzde 59’u iş dünyasının en değerli yetkinliğini ‘çeviklik’ olarak tanımlıyor. CEO’ların yüzde 67’si geçtiğimiz 3 yıl içinde aldıkları stratejik kararlarda verilere dayalı içgörülerden çok kendi sezgilerine güvendiğini söylüyor.

CEO'nun gündemi inorganik büyüme

2018 CEO Araştırması büyüme stratejileri hakkında da ipuçları veriyor. CEO’ların yüzde 33’ü, önümüzdeki üç yıl boyunca büyümeyi stratejik ortaklıkların yöneteceğini söylüyor. Büyümenin organik yollarla sağlanacağına inananların oranı yüzde 28. Birleşme ve satın alma diyenler ise yüzde 16’da kalıyor. Bununla birlikte CEO’ların yüzde 27’si gelecekteki üç yılda yüksek birleşme ve satın alma iştahına sahip olduğunu, yüzde 51’i ise ılımlı baktığını ifade ediyor. CEO’ların yüzde 70’ine göre coğrafi genişleme için öncelikli hedef gelişmekte olan pazarlar. Çoğunluğun hedefindeki bölge Orta ve Güney Amerika. CEO’ların yüzde 28’i ise gelişmiş bölgelere öncelik vermek gerektiğini düşünüyor.