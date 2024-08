İş dünyasından 30 Ağustos mesajı: Türk milletinin dünyaya gösterdiği onurlu duruş

Büyük Önder Mustafa Ke­mal Atatürk komutasın­da, 26 Temmuz 1922’de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Mu­harebesi’nde Türk ordusu, tari­hin en büyük kahramanlık des­tanlarından birini yazdı.

Büyük zaferin üzerinden 102 yıl geçti. Bu zaferle birlikte, tam bağım­sız, demokratik ve çağdaş Tür­kiye Cumhuriyeti’nin temelle­ri atıldı. İş dünyası temsilcileri yayımladıkları 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin ekonomik kalkınmadan geçtiği­ni açıkladı. İşte iş dünyası tem­silcilerinin görüşleri…

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:“Bu zaferin dünyada emsali yok”

Bu büyük zafer, milletimizin birlik ve beraberliği ile karakterinin resmidir. Hepimiz için gurur günüdür. 30 Ağustos, dünyada eşi benzeri olmayan bir kararlılığın ve inancın eseridir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde elde edilen bu zaferin dünyada bir emsali yok.

30 Ağustos 1922, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilan edildiği tarihtir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde ise, gözünü hiç bir şeyden sakınmamıştır, sakınmayacaktır. Vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerlerimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duygularımızı sunuyoruz. Tüm halkımızın, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: “Bu bayramın kıymetini bilmeliyiz”

Bugün milletimizin sevinç ve coşku eşliğinde gururlandığı bir gün. Tarihimizin ve kurtuluş savaşımızın en önemli zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Atatürk’ün ulusumuza armağan ettiği, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bu değerli bayramın kıymetini iyi bilmeliyiz. Bu anlayış eşliğinde bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum.

TÜRMOB Başkan Emre Kartaloğlu: “Türkiye’yi bağımsızlığa kavuşturan dönüm noktası”

Atatürk’ün liderliğinde, zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, Türkiye’yi özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan tarihin dönüm noktalarından. Bu zaferle, tam bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı. Bugün bize düşen en önemli sorumluluk, geçmişteki tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen kurduğumuz Cumhuriyet’imizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek ve güçlendirmektir.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “Yegâne dayanağımız ve ilham kaynağımızdır”

Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği onurlu duruş, bugün de yegâne dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ezelden ebediyete bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

ASKON Başkan Orhan Aydın: “Zafer, azim ve kararlılığımızın neticesidir”

Kadim milletimiz tarih boyunca çeşitli devletler kurmuş tüm Cihan’a azim ve kararlılığıyla mührünü vurmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı da bu azmin ve kararlılığın eseridir. Ecdadımızın en zor günlerde dahi gösterdiği bu destansı mücadeleler her daim bize ilham vermeli geçmişten almış olduğumuz güçlü mirasımız ile Türkiye’yi müessir medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak yegane değişmez idealimiz olmalıdır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetinizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi “Türk Ordusu’nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: “İlerlemenin yolu ekonomide sağlanacak başarıyla olur”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsız yaşama kararlılığının en güçlü tezahürüdür. Bu zaferin şuuru nesilden nesle aktarılarak yaşatılması gerekiyor. İlerlemenin, uygarlığın ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak ancak ekonomide sağlanacak başarılarla olabilir. 30 Ağustos, istiklali ve istikbali için kahramanlık destanı yazan Türk milletinin miladı, zaferin ancak inanmakla ve birlik içinde kenetlenmekle mümkün olacağının dünyaya ispatıdır.

Tarihimiz için bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ekonomik başarılarıyla daha güçlü ve müreffeh kılacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerini oluşturmuştur. İstiklal ve istikbalimizin teminatının sürdürülebilir ekonomik başarılarla mümkün olacağını biliyoruz. Cumhuriyet’imizin başkentinin ticaret odası olarak, bu bilinç içinde şehrimizi ve ülkemizi üretimde, ticarette, ihracatta ve istihdamda geliştirmek için gayret gösteriyoruz.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: “Zaferden alınan güçle büyük işler yapıldı”

Bundan tam 102 yıl önce 26 Ağustos’ta Kocatepe’de Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile başlayan ve bugün zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle milletimizin kurtuluş mücadelesi kalıcı bir zaferle taçlandı. Milletimiz, bu başarıdan aldığı güçle çok kısa sürede büyük işler başardı. Bizlere düşenin, tarihimizden örnek alıp Türkiye'yi en üst noktaya taşımak, ülkemizin gelişimi için tüm gücümüzle çalışmak olduğuna inanıyor, bu inanç, azim ve fedakârlık duygularıyla vatanımıza hizmet etmeyi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: “İnanç, zekâ, birlik ve beraberliğin zaferidir”

30 Ağustos, bir milletin geleceğini kurtaran çok büyük bir askeri zafer olmakla birlikte, inanç ve zekanın, birlik ve beraberliğin de zaferidir. Kurtuluş Savaşımız boyunca Atamızın ve silah arkadaşlarının umutsuzluk ve karamsarlıkla da savaşmaları gerekmiştir. Bu nedenledir ki Ulu Önderimiz, ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ demiştir.

Biz de bugün bu sözü şiar edinerek sanayileşerek kalkınma yolunda gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atamızın bize miras bıraktığı 30 Ağustos Zaferi’nin ve diğer askeri başarıların, yine kendi ifadesiyle eğitim, kültür ve ekonomi alanlarındaki zaferler için zemin hazırladığı bilinciyle çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız zorlukları daha çok çalışarak, birlik ve beraberlikle aşacağımızı biliyoruz; çünkü ilham kaynağımız, Ulu Önderimiz ve bize miras bıraktığı zaferleridir.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Askeri zafer ekonomik zaferle taçlanır"

30 Ağustos 1922’deki Büyük Zafer, bağımsız, laik ve demokratik Türkiye’nin kurulması önündeki engelleri kaldırdı. Bugün bize düşen görev Türkiye ’nin dünyanın muasır medeniyetleri arasında yer alması için birlikte bu hedefe kilitlenmek olmalıdır. İhracatçılar olarak askeri zaferlerin, ekonomik zaferlerle kalıcı olabileceği bilinciyle 245 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yaparak ülkemize olan sorumluluğumuzu başarıyla yerine getiriyoruz.

TMB Başkanı Erdal Eren: "Hedef dünyayı inşa etmek”

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Büyük, kutsal hedefler, erişilemeyecek hedeflerdir.. Türk müteahhitlerin hedefi dünyayı inşa etmektir. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 1972’den 2024 Temmuz ayı sonuna kadar 137 ülkede 514,6 milyar dolar değerinde 12.257 proje üstlenmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Büyük, kutsal hedefler, erişilemeyecek hedeflerdir. Bu sebeple herhangi bir hedefe erişmekle yetinmeyeceğiz. Sürekli olarak daha ilerisine varmak için çalışacağız.’ sözünden hareketle yurt içinde ekonominin lokomotifi, yurt dışında ise “dünyayı inşa eden” müteahhitler olmayı sürdüreceğiz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: “Ecdadımızın emaneti bize rehber olacak”

Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu zafer, Türk milletinin vatan sevgisinin, bağımsızlık ruhunun ve sarsılmaz azminin en büyük göstergesidir. Bu kutlu zafer aynı zamanda, tüm zorluk ve yokluklara karşı ve milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı destanın en parlak sayfalarından biridir. Ecdadımızın kıymetli emaneti olan 30 Ağustos ruhu, bizlere daima rehber olacak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma azmimizi güçlendirecektir.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: “Milletimizin refahını artırmak için azimle çalışıyoruz”

102 yıl önce Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadele zaferle taçlandı. 30 Ağustos 1922, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği eşsiz mücadelenin destanıdır. Bu zafer, ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhuyla neleri başarabileceğinin en somut göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. Bugün sanayiciler olarak ülkemizi daha ileriye taşımak, ekonomimizi güçlendirmek ve milletimizin refahını artırmak için aynı kararlılık ve azimle çalışıyoruz. 30 Ağustos’ta elde edilen zafer, bizlere bağımsız ve güçlü bir Türkiye için daima ileriye bakmamız gerektiğini hatırlatıyor

EGİAD Genel Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: "Yarınlara bakarken zafer bize güç katıyor"

102 yıl önce tarihe yazdığımız şanlı destanın derin anlamını her yıl aynı duyarlılık ve farkındalıkla hissediyoruz. Türk Milleti, bu zaferle asla bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini göstermiştir. Atatürk ve silah arkadaşlarının tarih sahnesinde bir şahesere dönüşen mücadeleleri ve sergiledikleri kararlılıkları, yarınlara bakarken bizlere büyük bir güç katmakta, gerektiğinde her türlü engeli aşabileceğimizi kanıtlamaktadır. Genç iş insanları olarak kendilerine düşen en önemli görev, bütün imkânsızlıklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurulan Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek ve güçlendirmektir.

TİSK Başkanı Özgür Akkol: “Var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz”

Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesi ve onun tacı olan 30 Ağustos Zaferi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ebedi zaferimizin 102. yıl dönümünde o günkü inanç ve kararlılıkla geleceğe yürüyor, bu şanlı zaferin bize yüklediği sorumlukları idrak ediyoruz. TİSK ailesi olarak bu zaferin mirasını geleceğe taşıma bilinci ile ülkemizin yarınları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “Türkiye Cumhuriyetinin temelleri bu zaferle atıldı”

1.Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’yu işgal eden emperyalist güçler, Türk milletini esir etmeye çalıştı. Bu süreçte, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, milletin kararlılığı ve vatan sevgisiyle nihai zafere ulaşıldı. Atatürk İstanbul’un işgaline karşı, ‘Geldikleri gibi giderler’ diyerek, Türk milletine olan güvenini ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağına olan inancını ilk andan itibaren ortaya koydu.

Atatürk, bu büyük zaferin tohumlarının Adana’da atıldığını bizzat belirtti. 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Taarruz, Türk milletinin tarih sahnesine yeniden zaferle dönmesini sağladı. Atatürk ve Kuvayı Milliye Ordusu, bu zaferle birlikte Anadolu’yu işgalden kurtardı. Bu tarihi zafer ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı ve milletimize eşsiz bir vatan bırakıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: “Atatürk ve arkadaşları bizlere eşi bulunmaz bir zafer hediye etti”

Mustafa Kemal Atatürk; etrafında milli mücadelenin gereğine inanmış yüzlerce asker ve siyaset adamı ile beraber, bu topraklar için canını vermeyi göze almış sayısız insanla birlikte, bizlere eşi bulunmaz ve değerine paha biçilmez bir zafer hediye ettiler.

Bu zaferi daha da anlamlı kılan bir anlayışla; yurdun her köşesinin işgaline sebep olan şartlar ortadan kalkmadan, kazanılan zaferlerin hiçbir öneminin kalmayacağı bilincini ortaya koyarak, 30 Ağustos Zaferi’nin ardından, büyük zaferi “Cumhuriyet ve Demokrasi” kavramlarıyla taçlandırdılar. 30 Ağustos 1922 tarihinden bu yana kurulan her müessese, açılan her fabrika, seferberlik ruhuyla yapılan her atılım, üniversiteler, hastaneler, laboratuvarlar, konservatuvarlar, olimpiyatlarda okunan milli marşlarımız, uluslararası alanda alınan her türlü ödül; bilime, sanata, spora, kültüre, üretime, iktisat sahasına dair yapılan ne varsa, 30 Ağustos Zaferimizin bir parçasıdır.

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: “Cumhuriyet kazanımlarını geleceğe taşımalıyız”

30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin en güçlü simgelerinden biridir. Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı bu anlamlı gün, ulusumuzun kararlılığı, cesareti ve vatan sevgisinin en parlak ifadesi olarak tarihteki yerini almıştır. Yokluklar içinde, varını yoğunu ortaya koyarak kazanılan bu zafer, Cumhuriyetimizin temellerini atan bir diriliş destanı olmuştur.

102 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda ulusal bir uyanış ve yeniden doğuşun sembolüdür. Bugün bizlere düşen görev, bu şanlı zaferin anısını yaşatmak ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını geleceğe taşımaktır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilir bir büyüme sağlamak ve refah seviyemizi yükseltmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: "Geleceğimizin kıvılcımının yandığı gündür"

30 Ağustos, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun adıdır… Türkiye’nin bağımsızlığını resmi olarak tescil ettiği; özgür, laik ve demokratik geleceğimizin kıvılcımının yandığı gündür. Tarihe altın harflerle yazılan bu zafer, tüm engellerin nasıl bir azimle aşıldığını bize bir kez daha hatırlatırken, her koşulda başarabileceğimize olan inancımızı artırıyor.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “Bugün milletçe aynı ruh ile mücadele veriyoruz”

Bu büyük zafer, bu topraklardaki son şaheserimiz olan Cumhuriyetimizin kuruluşunu müjdeleyen cemredir. Bu büyük zafer, her şeyini kaybetmiş olan aziz milletimizin neleri başarabileceğini tüm dünyaya net olarak göstermiştir. Bu topraklarda bin yıllık kökleri olan 30 Ağustos ruhu, 102’inci yılında da hala canlıdır, diridir, yaşamaktadır. Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin güç kaynağıdır. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü tehdit edenlere karşı vatan için, bayrağımız için candan, yardan ve serden geçmeye hazırız.