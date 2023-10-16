İş dünyasından enflasyonla mücadeleye tam destek

İSO Başkanı Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı "indirim" çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide yeni dengenin sağlanması ve fiyat istikrarı için yüksek enflasyonun mutlaka kalıcı şekilde yenilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı: "Bu, paramıza dönük güveni arttırmak ve ekonomi politikaların da öngörülebilirliğini tesis etmek açısından yaşamsal önemdedir. Bu yaşamsal ekonomik sorunumuz ile ilgili olarak son dönemlerde kararlı, özverili ve rasyonel bir mücadelenin sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu yönde ekonomi yönetimimiz tarafından atılan tüm adımların ve verilen mesajların önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu tür kampanyalar psikolojiyi güçlendirecektir"

Bahçıvan, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ticaret Bakanı Bolat'ın başlattığı "indirim kampanyasını", enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı olarak değerlendirdiklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Makroekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonun hepimizin en büyük isteği olan tek haneye inmesi için alınan önlemlerin yanında bu tür kampanyalar, mücadeledeki psikolojiyi de güçlendirecektir. Dolayısıyla üreticiden tedarik zincirlerindeki tüm halkalara, perakendecilerden tüketicilere kadar her kesimin elinden gelen azami desteği vermesi enflasyonla mücadeleye katkı yapacaktır. Biz de İSO olarak bu çerçevede sanayicilerimizi imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz."

"115 bin ihracatçımızla destekliyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "indirim" çağrısına ilişkin, "Kampanyayı 115 bin ihracatçımızla gönülden destekliyoruz. İhracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmalarımız yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklardır." ifadelerini kullandı. Gültepe, yazılı açıklamasında, hayat pahalılığının toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini, TİM'in bu sorunun aşılması için atılacak her adımın arkasında olduğunu vurguladı. İhracatçıların önemli bir kısmının aynı zamanda iç piyasaya da üretim yaptığını belirten Gültepe, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında enflasyon, hayat pahalılığı gibi kavramları ülkemizin gündeminden çıkarmamız gerekiyor. Bu konudaki mücadeleyi belli kesimlerin üzerine bırakarak sonuç alınmasını beklemek büyük haksızlık olur. Dolayısıyla topyekun bir mücadele azmi ortaya koymalıyız. Marketinden çiftçisine, sanayicisinden perakendecisine kadar herkes üzerine düşeni yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun, sadece gelir dağılımına değil, makro büyüklüklere de olumsuz etki ettiğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti: "Günün sonunda bu mücadelenin kazananı Türkiye olacak. Öte yandan, biz enflasyonist ortamda yatırım ve planlama yapmanın, fiyat tutturmanın zorluğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın yoğun emek harcadığı kampanyayı 115 bin ihracatçımızla gönülden destekliyoruz. İhracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmalarımız yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklardır."

Mustafa Gültepe, tüm kesimlerin omuz omuza vermesiyle Türkiye'nin bu zorlu sınavdan başarıyla çıkacağına inandığını ifade etti.