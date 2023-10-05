İş dünyasından reeskont kredi kararına destek

Merkez Bankası, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti. İş dünyasından Merkez Bankası'nın kararına destek geldi. (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini yükseltmesinin ihracatçı ve sanayici adına sevindirici, değerli bir karar olduğunu belirtti.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin, reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Reeskont kredilerinin ihracatçılar için hayati öneme sahip olduğunu, bu konunun İstanbul Sanayi Odası olarak gündemlerinde bulunan, çözülmesi için çaba sergileyip, katkı sundukları önemli bir konu olduğunu belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: "Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini yükseltmesi ihracatçımız ve sanayicimiz adına sevindirici, değerli bir karardır. Üretim hayatımıza yönelik çözüm odaklı yaklaşım ve kararları nedeniyle Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan'a ve çalışma arkadaşlarına sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum."

"Ekonomi yönetimi ince ayar yapmaya devam ediyor"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesine ilişkin, "İhracatçı şirketlerin kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım atıldı. Ekonomi yönetimi politika setinde 'eş güdümlü ince ayar' yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin reeskont kredilerinde ihracatçının finansman maliyetini 15 puan azaltıp, KOBİ'lerin ihracat kredisi limitini artırdığını hatırlattı. İhracatçı şirketlerin kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım atıldığını vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti: "Ekonomi yönetimi politika setinde 'eş güdümlü ince ayar' yapmaya devam ediyor. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uygularken, seçici kredi mekanizmasıyla üretim ve ihracatı desteklemesi memnuniyet verici. Bundan sonra da fiyat istikrarı için çalışırken üretim, ihracat ve istihdamı da içeren eş zamanlı mücadeleden vazgeçmemeliyiz."