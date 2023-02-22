İş gücü kaybını önlemek için 3 ile pozitif ayrımcılık yapılsın

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, deprem bölgesindeki "iş gücü"ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan büyük yıkımın sonucu özellikle depremden birinci derecede etkilenen 3 ilde demografik yapı ve beraberinde iş gücünün de ele alınması gereken konuların başında geldiğini aktardı.

Türkiye'nin GSYH'sinde "asrın depreminin" katma değer kaybının yüzde 0,5 olabileceğin öngörüldüğünü aktaran Aydın, "Turizm, lojistik, depolama, fuarcılık, eğitim ve sağlık gibi iş kolları ile öne çıkan bu 10 ilimizde toparlanmaları biraz da zaman alacak gibi görünen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a öncelikli destekler ve teşvikler verilerek üst seviyede pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor” dedi.

“İş merkezleri inşa edilmeli”

Bu bağlamda Adıyaman için hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri, Kahramanmaraş için tekstil ve ham maddeleri, demir ve demir dışı metaller, Hatay için de çelik, yaş sebze ve meyvelerin ihracatta önemli kalemler tuttuğuna ve bölge ekonomisinin dolayısıyla şehrin kalkınmasına yüksek ölçekte katkı sunan sektörlerin başında geldiğine dikkat çeken Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle bu sektörlerde çalışan iş gücünün sağlam ve doğru teknik ile oluşturulan mekanlarda bir an önce yapılacak iş merkezlerinde istihdam edilmeleri gerekiyor.

Elbette barınma için konut önemli olduğu kadar iş gücünün korunması açısından iş merkezlerinin yapılması da son derece önemli. Bu şehirlerimizin tecrübe edindikleri işleri sürdürmek gerekmektedir. Bunun için de hem bu sektörlere pozitif ayrımcılık yapılmalı hem de iş gücü göçünün yaşanmaması açısından sağlam konutlar kadar sağlam iş yerlerinin de bir an önce inşa edilmesi gerekmektedir." Enkazdan çıkarılan öğrencilere burs.

Bu arada, ASKON'dan depremzedelere destekler sürüyor. ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, bölgeye ayni ve maddi desteklerinin sürdüğünü, arama kurtarma faaliyetlerine de katkı sağladıklarını bildirdi. Kurtarma faaliyetlerine destek için bölgeye 1111 gönüllü götürdüklerini anlatan Urfan, "Ekiplerimiz 3'ü üniversite öğrencisi 9 kişiyi enkazdan kurtardı. Bu öğrencilere burs imkanı sağlayacağız, bölgeye yardımlarımız devam edecek" ifadesini kullandı. Adıyaman'da kurdukları aşeviyle 5 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Urfan, deprem bölgesindeki sokak hayvanları için de ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

11 ilde istihdam merkezi kurulacak

Yenibiris.com, deprem felaketinden etkilenen 11 ilde vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek ve iş bulabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla geçici yerleşim birimlerinde "Yenibiriş İstihdam Merkezleri" kuruyor. Merkezin ilki mobil ofis olarak Gaziantep Nurdağı'nda çalışmalarına başlıyor. Mobil merkezde Yenibiriş işe alım uzmanları ve gönüllülerden oluşan bir ekip hazır bulunacak. Bölgede bulunan depremzede vatandaşların Yenibiriş İstihdam Merkezi'ne gelerek öz geçmiş oluşturma konusunda destek alması mümkün olacak.

100 bin istihdam hedefi ile başlayan çalışmalarında Yenibiriş, istihdam desteği verebilecek tüm firmalara iş birliği çağrısında bulunuyor. Bölgenin yeniden ayağa kalkması sırasında faaliyet gösterecek Türkiye`nin önde gelen inşaat firmaları ile temasa geçen şirket, firmaların tüm istihdam ihtiyaçlarını bölge halkı ile buluşturacak. Yenibiris. com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özmen, “Bölgeden göç eden vatandaşlarımıza istihdam kapılarının açılması için yoğun bir çalışma başlattık. Firmalarımızla birlikte sinerji yaratıp bu zorlu günlerde bir nebze de olsa fayda sağlayabilmeyi hedefliyoruz" dedi.