İTO Meclisi için metalci başkan öne çıkıyor

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Öğrendiğimize göre, özellikle üretim, ihracat ve yatırım süreçlerinde yaşanan sorunların daha görünür hale getirilmesi, sanayici ve tüccarların karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm aranması ve iş dünyasının karar alma mekanizmalarındaki temsil gücünün artırılması, yeni dönem için önem taşıyan başlıklar arasında yer alıyor.

Bakaner’in adaylığının gündeme gelmesiyle birlikte, meclis çalışmalarının daha katılımcı hale getirilmesi ve meslek komitelerinden gelen görüşlerin karar süreçlerinde daha fazla karşılık bulması gibi beklentiler de öne çıkıyor.

Farklı sektörlerin temsilcilerini bir araya getiren İTO Meclisi’nin, üyeler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını artıran, sorunların ortak zeminde tartışılmasına imkân veren bir yapıda çalışması, yeni dönemin olası öncelikleri arasında gösteriliyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Mustafa Tecdelioğlu da katılımcı bir meclis için çalışacaklarını açıklamıştı. İstanbul'un iki büyük odasında meclise başkanlığına aday olan isimlerin katılımcı bir meclis vurgusu yapması dikkat çekti.