İzmir, ekonomik kurtuluşun yol haritasını da belirledi

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut ÖZGENER

Bir kent düşünün; düşman işgalinden kurtuluşu, bir milletin bağımsızlık sembolü olan. Bir kent düşünün; henüz savaşın izleri silinmeden ev sahipliği yaptığı İzmir İktisat Kongresiyle ekonomik kurtuluşun yol haritasını belirleyen. Ve bir kent düşünün; henüz 4 yıllık çiçeği burnunda bir Cumhuriyetin, uluslararası arenaya açılmasını sağlayan İzmir Enternasyonel Fuarı’nın temelini atan.

İzmir’in kent kimliğinde öncü olmak yazıyor

Şüphesiz insanların olduğu gibi kentlerin de kimlikleri var. Ben, İzmir’in tarihinden aldığı güçle, dünyada ve Türkiye’de “öncü ve örnek bir kent” kimliği olduğuna inanıyorum. Günümüzde pek çok farklı platformda İzmir’in modern yapısının öne çıktığını, yeniliklere adapte olma kabiliyeti sayesinde kentin pek çok girişimciye kucak açtığını gözlemliyorum.

Bizlerin böyle müstesna bir kentin paydaşları olarak, tarihi çok iyi okuması, İzmir’in potansiyelini ortaya çıkaracak projeler yaratmak için çok fazla çalışması gerektiği kanaatindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlık mücadelesinde izi olan tüm İzmir halkını şükranla anıyor, İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.