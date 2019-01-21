Kadın girişimciler ‘kadınsan yaparsın’ dedi

21 Ocak 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Farklı sektörlerden kadın girişimci ve girişimci adaylarını buluşturan kadınsan yaparsın platformunun kurucusu olan Tuba İlze, İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Evi’nde gerçekleştirilen toplantıda, kadın girişimcilere önerilerde bulundu. Aynı zamanda Kadınsan Yaparsın kitabının yazarı da olan İlze, “Her şeyden önce güçlü ve zayıf yönlerimizi belirlemek üzere SWOT analizimizi yapmalıyız. Bunu sadece şirketler için değil, kendi özel hayatımız için de yapmalıyız. Girişimciliğimizi, yaptığımız işi desteklemek amacıyla sosyal medyayı da etkin kullanmamız önemli. Sosyal medyada doğru mecraları seçip, faydalı bir şekilde kullanmak için ilk olarak ürünümüz ve iş modelimizde 5 N 1 K dediğimiz ne yapıyorum, nerede yapıyorum, nasıl yapıyorum, niçin yapıyorum, ne zaman yapıyorum ve kim için yapıyorum sorularının cevaplarını ortaya koymalıyız.

Böylelikle hem ürünümüzü hem de hedef kitlemizi en doru şekilde tanımlayabiliriz. Markamız için 5 N 1 K olmazsa olmazımız” dedi. İlze, işletmelerin müşteriye açılan yüzü olan internet sitesi, logo, sosyal medya gibi çalışmalarda kurumsal kimliğin de önemine dikkati çekti. Tuba İlze, www.kadinsanyaparsin.com internet sitesi üzerinden Türkiye geneli 2 binin üzerinde kadın girişimciyi bir araya getirdiklerini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyayı etkin kullanma tüyoları

Katılımcılara sosyal medyanın etkin kullanımı hakkında bilgiler veren Kaizen Design şirket sahibi Özge Çelebi de, sosyal medya hesapları üzerinde direkt hedef kitleye ulaşacak doğru reklam verme tüyolarını anlattı. Çelebi, “Paylaşılan fotoğraflar, mutlaka sizin ürünleriniz ve size ait fotoğraflar olmalı. Paylaşımlarda vereceğiniz mesajlar kısa olmalı. Hedef kitlenizi iyi belirleyip, doğru anahtar kelimeler kullanmalısınız. Paylaşımlarınıza yapılan yorumlara mutlaka dönüş yapmalısınız” önerisinde bulundu.