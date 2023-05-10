Kasap, Jacobs’taki hissesini satıyor

Kerim ÜLKER

Resmi kurumlara başvuru yapıldı ve Bülent Kasap, Murat Kasap ile Çağla Kasap, Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Tic. San. AŞ’deki yüzde 30 paylarını Hollanda merkezli Jacobs Douwe Egberts International B.V.’ye satma kararı aldı.

Anlaşma sağlanırsa, Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Tic. San. AŞ’deki tüm hisseler Hollanda merkezli JDE Peet’s N.V. tarafından kontrol edilen Jacobs Douwe Egberts International B.V adlı firmaya devredilecek. Şu anda hisseleri Asmterdam Borsası’nda işlem gören JDE Peet’s 7 milyar euroluk büyüklüğe ulaştı.20 bin çalışanı olan şirketin varlıkları ise 22 milyar euro civarında.