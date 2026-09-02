KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Ulaşılabilir finansman istiyoruz
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdüğünü belirterek, sanayinin büyümeye katkısının daha da artırılması gerektiğini söyledi.
Büyüksimitci, sanayicinin önündeki en önemli sorunlardan birinin finansmana erişim olduğunu belirterek, “Öngörülebilir bir ekonomi, ulaşılabilir finansman ve makul kredi maliyetleri istiyoruz” dedi.
Küresel ticarette korumacı politikalar, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin üretim maliyetlerini artırdığını belirten Büyüksimitci, enflasyonla mücadelenin üretimden kopmadan yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Sanayinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 daralmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyümesini olumlu değerlendiren Büyüksimitci, toparlanmanın yeterli olmadığını kaydetti.
Finansmana erişim sorunu sürüyor
Büyüksimitci, “Sadece büyümek değil, üretimle, yatırımla ve ihracatla büyümek zorundayız. Bunun yolu da sanayicimizin finansmana daha kolay ulaşabilmesinden geçiyor” diye konuştu. Yüksek kredi maliyetlerinin yanı sıra enerji, işçilik ve istihdam giderlerindeki artışın sanayiciyi zorladığını belirten Büyüksimitci, iç ve dış pazarlardaki talep daralmasının da baskı oluşturduğunu söyledi. Sanayicinin yatırım kararlarını destekleyecek finansman imkanlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Büyüksimitci, üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği için maliyetleri azaltacak ve yatırımları destekleyecek kalıcı adımlar beklediklerini kaydetti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm desteğinin artırılacağı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Büyüksimitci, özellikle emek yoğun ve katma değerli üretim yapan sektörlere yönelik desteklerin ihracatçıların rekabet gücü açısından önemli olduğunu söyledi.
Büyüksimitci, söz konusu düzenlemelerin üretim ve ihracatın sürdürülebilirliğine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.