KAYSO Başkanı Büyüksimitci: Ulaşılabilir finansman istiyoruz

Büyüksimit­ci, sanayicinin önündeki en önemli sorunlardan birinin finansmana erişim olduğunu belirterek, “Ön­görülebilir bir ekonomi, ulaşılabi­lir finansman ve makul kredi ma­liyetleri istiyoruz” dedi.

Küresel ticarette korumacı politikalar, ti­caret savaşları ve jeopolitik riskle­rin üretim maliyetlerini artırdığını belirten Büyüksimitci, enflasyon­la mücadelenin üretimden kopma­dan yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Sanayinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 daralmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüme­sini olumlu değerlendiren Büyük­simitci, toparlanmanın yeterli ol­madığını kaydetti.

Finansmana erişim sorunu sürüyor

Büyüksimitci, “Sadece büyümek değil, üretimle, yatırımla ve ihra­catla büyümek zorundayız. Bunun yolu da sanayicimizin finansmana daha kolay ulaşabilmesinden ge­çiyor” diye konuştu. Yüksek kredi maliyetlerinin yanı sıra enerji, iş­çilik ve istihdam giderlerindeki ar­tışın sanayiciyi zorladığını belir­ten Büyüksimitci, iç ve dış pazar­lardaki talep daralmasının da baskı oluşturduğunu söyledi. Sanayici­nin yatırım kararlarını destekleye­cek finansman imkanlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Büyüksi­mitci, üretim ve ihracatın sürdürü­lebilirliği için maliyetleri azaltacak ve yatırımları destekleyecek kalı­cı adımlar beklediklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 1 Ekim itibarıyla döviz dönüşüm desteğinin artırılacağı yönündeki açıklamasını da değerlendiren Bü­yüksimitci, özellikle emek yoğun ve katma değerli üretim yapan sek­törlere yönelik desteklerin ihra­catçıların rekabet gücü açısından önemli olduğunu söyledi.

Büyüksimitci, söz konusu dü­zenlemelerin üretim ve ihracatın sürdürülebilirliğine katkı sağla­masını beklediklerini ifade etti.