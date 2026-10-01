Korkuteli OSB ile Antalya’da yatırım büyüyor
ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, odanın 2022- 2026 çalışma döneminde hayata geçirilen projeleri ve Antalya iş dünyasına yönelik çalışmaları değerlendirdi. Hacısüleyman, enerji, dijitalleşme, eğitim, sanayi, turizm ve sosyal sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmaları anlattı.
Korkuteli’nde 750 bin metrekarelik alanda kurulacak OSB’de 84 fabrikanın yer alacağını belirten Hacısüleyman, gıda, enerji, ambalaj, tarım, gübre ve un sektörlerine yönelik yatırımların planlandığını söyledi. Projenin yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlamasının öngörüldüğünü kaydeden Hacısüleyman, altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
ATSO Akademi kapsamında dört yılda yaklaşık 300 eğitim programı düzenlendiğini ve 12 bin kişinin eğitimlerden yararlandığını belirten Hacısüleyman, Antalya’nın uzun vadeli gelişimi için 300 kişinin katılımıyla Antalya 2050 Vizyon Çalıştayı düzenlendiğini aktardı.
Hacısüleyman, turizm tesislerinde yangın güvenliği, işletmelerin finansmana erişimi, trafik ve lojistik gibi başlıklarda da ilgili kurumlarla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bizim görevimiz yalnızca mevcut sorunları dile getirmek değil, çözümün bir parçası olmak” dedi.