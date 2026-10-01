Korkuteli OSB ile Antalya’da yatırım büyüyor

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Korkuteli’nde 750 bin metre­karelik alanda kurulacak OSB’de 84 fabrikanın yer alacağını belir­ten Hacısüleyman, gıda, enerji, ambalaj, tarım, gübre ve un sek­törlerine yönelik yatırımların planlandığını söyledi. Projenin yaklaşık 4 bin 500 kişiye istih­dam sağlamasının öngörüldüğü­nü kaydeden Hacısüleyman, alt­yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ATSO Akademi kapsamın­da dört yılda yaklaşık 300 eği­tim programı düzenlendiğini ve 12 bin kişinin eğitimlerden ya­rarlandığını belirten Hacısüley­man, Antalya’nın uzun vadeli ge­lişimi için 300 kişinin katılımıy­la Antalya 2050 Vizyon Çalıştayı düzenlendiğini aktardı.

Hacısüleyman, turizm tesisle­rinde yangın güvenliği, işletme­lerin finansmana erişimi, trafik ve lojistik gibi başlıklarda da il­gili kurumlarla çalışmalar yürüt­tüklerini belirterek, “Bizim göre­vimiz yalnızca mevcut sorunları dile getirmek değil, çözümün bir parçası olmak” dedi.