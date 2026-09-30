4 fabrikayı kapatıyor: 740 kişi için kritik karar

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İngiltere’nin büyük hazır gıda zincirlerinden Greggs, güçlü satışların ardından yıl sonu görünümünü iyileştirirken üretim tarafında sert bir küçülme planını açıkladı. Şirket, dört tesisin kapanmasını öngören yeniden yapılanmanın yaklaşık 740 pozisyonu etkileyebileceğini bildirdi.

Satışlar üçüncü çeyrekte hızlandı

Greggs’in kendi işlettiği mağazalardaki karşılaştırılabilir satışlar 26 Eylül’de sona eren 13 haftalık dönemde yüzde 3,4 arttı. İlk yarıda aynı oran yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Şirketin üçüncü çeyrekteki toplam satış artışı ise yüzde 7,7 oldu. Yönetim, yeni ürünlerin yanı sıra ağustos ve eylüldeki daha elverişli hava koşullarının tüketici talebini desteklediğini belirtti.

Satış performansındaki iyileşme ve maliyetlerin kontrol altında tutulması sonrasında Greggs, 2026 için daha önceki beklentisine kıyasla “mütevazı biçimde daha iyi” bir sonuç beklediğini açıkladı.

Güçlü satışa rağmen dört tesis kapanacak

Olumlu satış görünümüne rağmen şirket üretim ağında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor.

Plan kapsamında Enfield, North Lakes, Pettigrews ve Seaham’daki dört üretim tesisinin önümüzdeki yaklaşık iki buçuk yıl içinde kapatılması öneriliyor.

Şirket henüz sürecin tamamlanmadığını, çalışanlar ve sendika temsilcileriyle istişare yürütüleceğini belirtti. Plan mevcut haliyle uygulanırsa yaklaşık 740 pozisyonun kaldırılması gündeme gelecek.

Bazı tesislerin işlevi de değişecek

Yeniden yapılanma yalnızca fabrika kapatmalarından oluşmuyor.

Galler’deki Treforest tesisinin üretim faaliyetleri sona erdirilerek dağıtım merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Glasgow ve Manchester’daki bazı üretim hatlarının azaltılması, Gosforth’taki bazı ürünlerin üretiminin de dış tedarikçilere kaydırılması öngörülüyor.

Böylece Greggs büyüyen mağaza ağını daha az sayıda ve daha büyük üretim noktası üzerinden beslemeyi hedefliyor.

60 milyon sterlin maliyet, 20 milyon sterlin tasarruf

Greggs, yeniden yapılanmanın yaklaşık 60 milyon sterlin nakit maliyet yaratmasını bekliyor. Bu tutarın yatırım harcamaları ile çalışanlara yönelik ödemeleri kapsaması öngörülüyor.

Buna karşılık şirket, değişikliklerin tamamlanmasıyla birlikte yıllık yaklaşık **20 milyon sterlin** vergi öncesi nakit tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Tasarrufların ağırlıklı olarak 2028 ve 2029 mali yıllarında ortaya çıkması bekleniyor.

Bir tarafta fabrika kapanışı, diğer tarafta yeni mağazalar

Şirket üretimde küçülürken mağaza ağını genişletmeye devam ediyor.

Greggs yıl başından bu yana 95 yeni mağaza açarken 38 noktayı kapattı. Böylece net 57 yeni mağazayla toplam mağaza sayısı 2 bin 796’ya yükseldi.

Şirket 2026’nın tamamında 100 ila 110 arasında net yeni mağaza açmayı planlıyor. Uzun vadeli hedef ise İngiltere genelinde en az 3 bin 500 noktaya ulaşmak.

Bu tablo Greggs’in stratejisindeki temel değişimi de ortaya koyuyor: şirket satış noktalarının sayısını artırırken üretim ve dağıtım tarafında daha büyük merkezlere dayanan, daha düşük maliyetli bir yapı kurmaya çalışıyor.

2027 için maliyet uyarısı geldi

Greggs 2026’daki karşılaştırılabilir maliyet enflasyonunun yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kalmasını bekliyor.

Ancak şirket 2027’ye ilişkin daha temkinli. Özellikle enerji maliyetlerinde artan baskının gelecek yıl maliyet görünümünü zorlaştırabileceğine dikkat çekiliyor.

Bu nedenle bugün açıklanan fabrika kapatma planı yalnızca mevcut satış performansına değil, şirketin önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceği maliyet baskısına karşı aldığı önlemlerin de bir parçası olarak görülüyor.