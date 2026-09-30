Yazılım devinde ikinci kesinti: 500 kişi gidiyor

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ABD'li kurumsal yazılım şirketi Workday, çalışan sayısını yeniden azaltma kararı aldı. Şirket yaklaşık 500 kişiyi işten çıkarırken yeni kesintilerin ağırlıklı bölümü ürün ve teknoloji organizasyonunda gerçekleşecek.

Çalışanların yüzde 2,5'i gidiyor

Yeni yeniden yapılanmanın Workday'in toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 2,5'ini etkilemesi bekleniyor.

Şirket ocak ayı sonunda 21 binin üzerinde çalışana sahipti. Yeni planla birlikte yaklaşık 500 pozisyonun ortadan kalkması beklenirken Workday bazı kiralık ofis alanlarını da azaltacak.

Şirket, organizasyon yapısını stratejik büyüme öncelikleriyle daha uyumlu hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Ürün ve teknoloji ekipleri kesintinin merkezinde

İşten çıkarmaların ağırlıklı olarak Workday'in ürün ve teknoloji ekiplerinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Kurumsal yazılım sektöründe yapay zekâ yatırımları hızlanırken şirketler aynı anda organizasyon yapılarını daha küçük ekipler etrafında yeniden şekillendiriyor. Ancak Workday yeni işten çıkarma kararının doğrudan yapay zekâ kullanımından kaynaklandığını açıklamadı.

Şirket, küçülmeye rağmen stratejik gördüğü alanlarda ve belirli lokasyonlarda işe alımlara devam edeceğini bildirdi.

Bu yıl ikinci kez çalışan sayısı azalıyor

Yeni karar Workday'in 2026'daki ikinci işten çıkarma dalgası oldu.

Şirket şubat ayında da iş gücünün yaklaşık yüzde 2'sini azaltacak bir yeniden yapılanma açıklamıştı. Önceki plan özellikle gelir yaratmayan görevler ve küresel müşteri operasyonlarındaki bazı pozisyonları hedeflemişti.

Böylece Workday aynı yıl içinde ikinci kez organizasyon yapısını küçültme yoluna gitti.

Daha geniş açıdan bakıldığında şirketin çalışan politikası son birkaç yılda önemli ölçüde değişti. Workday 2025'te de iş gücünün yaklaşık yüzde 7,5'ini kapsayan daha büyük bir yeniden yapılanma gerçekleştirmişti.

Kesintinin maliyeti bilançoya da yansıyacak

Yeni küçülme yalnızca çalışan sayısını etkilemeyecek. İşten çıkarma ve yeniden yapılanmaya bağlı giderler Workday'in üçüncü çeyrek finansal beklentileri üzerinde de baskı yaratacak.

Şirket daha önce mali yılın üçüncü çeyreği için abonelik gelirinin 2,515 milyar dolar, düzeltilmiş faaliyet marjının ise yüzde 30 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Yeni yeniden yapılanmaya ilişkin giderler nedeniyle şirketin kârlılık görünümü aşağı yönlü güncellendi.

Bu durum Workday’in bir taraftan maliyet tabanını küçültürken diğer taraftan büyümenin devam ettiği alanlara kaynak aktarmaya çalıştığını gösteriyor.

Yapay zekâ yatırımları sürüyor

İşten çıkarmalara rağmen Workday yapay zekâ yatırımlarını azaltmıyor.

Şirket insan kaynakları, finans ve kurumsal planlama yazılımlarına yapay zekâ araçları eklemeye devam ederken son dönemde bu alandaki satın almalara da önemli kaynak ayırdı.

Workday'in ürün stratejisinde yapay zekâ ajanları, işe alım sistemleri ve kurumsal bilgi yönetimi önemli yer tutuyor.

Dolayısıyla ortaya çıkan tablo doğrudan “yapay zekâ çalışanların yerini aldı” şeklinde okunamıyor. Şirketin açıkladığı gerekçe, ekip yapılarının büyüme önceliklerine göre yeniden düzenlenmesi.