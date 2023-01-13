Mary Barra: Sıfır tabanlı bir yaklaşım benimsiyorum

Çoğu şirket bütçe hazırlarken ve sermaye tahsisine karar verirken geçtiğimiz yılın bütçesini baz alır ya da kendi içerisinde belirlediği standart bir taban ile bu sürece başlar. GM CEO'su Mary Barra, sermaye tahsisinde sıfır tabanlı bir yaklaşım benimsediğini ifade ediyor.

Stratejik incelemeler yaparken derin analizler yapıyor ve yöneticileriyle şu konular üzerine tartışıyor:

Kullanabileceğimiz farklı bir iş modeli var mı?

Ürünü başka bir yerden temin edebilir miyiz?

Bu piyasadan çıkmamız mı gerekiyor?

Sen olsan bu işe paranı yatırır mısın? Ya da hangi koşullarda yatırırdrın?

Barra’ya göre düzenli bir gözden geçirme ritmi, sorunların artmasını önlüyor. Barra, “Sorunlar kendi kendilerine küçülmezler. Bu nedenle bir sorunu çözmek için en iyi zaman bir sorun olduğunu anladığınız zamandır” diyor.

CEO Sırları