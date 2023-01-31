MTSO'dan çağrı: Tarıma elverişsiz kamu arazileri sanayiye açılmalı

Mersin’in en önemli ticaret merkezi olan Mersin Limanı’nın maksimum kapasitesinin 3.5 milyon TEU olduğunu ancak artık ihtiyacı karşılayamaz duruma geldiğini belirten Ayhan Kızıltan, bu sebeple Mersin Ana Konteyner Limanı’nın hayata geçmesinin gündemlerinde ilk sırada yer aldığını ifade etti.

"Rusya, üretim ve montaj sanayisini Mersin’e taşımak istiyor" Kızıltan, dünya konjonktürünün bir fırsat yaratıp, bugün Mersin’in, Rusya’dan Amerika’ya kadar birçok ülkenin üretim yatırımı ve pazarlara ulaşmak anlamında gözünü diktiği bir nokta haline geldiğini, Rusya’nın Avrupa’nın ambargosundan kurtulmak için üretim ve montaj sanayisini Mersin’e taşımak istediğini dile getirdi.

Her gün onlarca Rus yatırımcıyı MTSO’da ağırladıklarını söyleyen Kızıltan, Mersin olarak bu yatırımcılara uygun arazi tahsis edemediklerini, onlarca Avrupalı ve Amerikalı yatırımcının bu fırsatları gördüğünü, büyük talep olduğunu ancak yatırım alanı olmadığını ifade etti.

Mersin’de sanayi parsel birim fiyatlarının bugün Ankara ve İstanbul ile yarıştığını belirten Kızıltan, “Ankara ve İstanbul’da yer bulunurken, Mersin’de yok ne yazık ki. Sektörel sanayi siteleri ancak kamu arazileri ile hayata geçebilir. Bu konuda tüm ilgili kurumlardan, yerel yönetimlerden destek bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Sanayisizleşmek fakirleşmektir” Kızıltan, Mersin’in üretimden kopmaması, sanayisizleşmesine izin verilmemesi gerektiğini, sanayiden üretimden uzaklaşan bir kentin ve ülkenin büyüyemeyeceğini, zenginleşemeyeceğini ve kalkınamaz duruma geleceğini ifade etti.

Türkiye’nin birçok ilinin yatırımcı çekebilmek için çaba sarf ederken, Mersin olarak yatırımcılara yer tahsis edemediklerine dikkat çeken Kızıltan, “Mobilyacılar, tekstilciler, mermerciler, orman ve ağaç işlemecileri gibi onlarca sektör uygun üretim alanı kümelenmiş alanlar, sanayi siteleri bekliyor. Bunların hayata geçmesi Mersin istihdamının en az yüzde 30 artmasıdır, Mersin ihracatının 10 milyar doları aşmasıdır, kentin ve bölgenin zenginleşmesidir, Türkiye’nin zenginleşmesidir” ifadelerini kullandı.

Kişilere sağlanan rantın sadece bir zümreyi kalkındırdığını, ama üretime sağlanacak rant kentin tamamına refah getireceğini vurgulayan Kızıltan, “Bu noktada sesimizi daha gür duyurmak ve kentin sanayi sitelerinde etkin iş birliğini sağlamak için tüm sanayi sitelerimizi bir platformda buluşturmak istiyoruz. Amacımız Mersin sanayisini ve ticaretini merdiven altı sistemden kurtarmak. Daha kaliteli bir üretim, kayıt altında bir üretim, daha verimli bir üretim, ihracata ve yüksek teknolojiye entegre bir üretim hedefimizdir” değerlendirmesinde bulundu.