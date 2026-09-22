MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: Enflasyonu düşürürken üretimi ve sanayiyi soğutmamalıyız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derne­ği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, son açıklanan Orta Vadeli Progra­mın (OVP) OVP’yi öncekilere kıyasla daha reel, daha gerçek­çi ve daha ayakları yere basan bir program olarak gördükle­rini söyledi.

Özdemir, rakam­ların enflasyonun ve faiz oran­larının düşürülmesi açısından çok iddialı olmadığını belirte­rek, şöyle konuştu: “Dolayısıy­la daha ayakları yere basan, da­ha rasyonel bir planlama oldu­ğunu düşünüyoruz, bu açıdan olumlu buluyoruz. Çünkü iş dünyasının özellikle reel piya­sanın beklentisi öngörülebilir­lik, rakamlardan daha öncelik­li olan konu bizim açımızdan öngörülebilirlik. Öngörülebi­lirlik koridoru açısını daha da açan, daha ayakları yere basan, daha rasyonel bir program ola­rak gözümüze çarpıyor” dedi.

“İyi planlanırsa eşiği aşarız”

Son açıklanan OVP’nin umut aşıladığını vurgula­yan Özdemir, şunları söyledi: “Enflasyonu düşürürken büyü­meyi eğer becerebilirsek ama tabii bunun için neler yapılma­sı gerektiğini iyi tartışmak ve iyi planlamak lazım, işte o za­man ülke olarak ciddi bir eşiği aşmış oluruz diye düşünüyo­ruz. Çünkü ülkemizde şu anda bu dezenflasyonist süreç şöy­le algılanıyor, yani enflasyonu mu düşürelim, yoksa üretimi ve sanayiyi mi soğutalım?

Açıkça­sı bunların ikisinin arasında bir tercihe reel piyasanın sıkışma­ması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonu düşürürken üreti­mi, sanayiyi, arzı bunları da so­ğutmamamız gerektiğini altını çiziyoruz. Çünkü enflasyonun en nihayetinde düşmesi ve bel­li bir sürdürülebilirlik seviye­sine ulaşmasının en önemli et­keni de sürdürülebilir ekono­mik şartlar.

Yani üretebiliyor olmanız lazım, üretebildiğiniz sürece o enflasyonu sürdürüle­bilir seviyelerde tutabilirsiniz. Umut ediyorum ki bu OVP in­şallah hem enflasyonu düşürür­ken hem de üretimi, büyümeyi artırabilir unsurlar ortaya ko­yar.” MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, kredi faizlerinin de en nihayetinde enflasyonla bi­rebir ilişkili olduğunu belirte­rek, sanayici ve iş dünyasının finansmana erişimin zorlu­ğundan bahsettiğini ve bu ko­nuda haklı olduklarını dile ge­tirdi.

Özdemir, yüzde 37 olarak öngörülen politika faizinin in­sanlara yüzde 50’lere yakın bir maliyetle krediye erişim im­kanı sağlayabildiğini kayde­derek, “Bu da açıkçası oldukça yüksek bir rakam. Sonuçta bu da hane halkının, son kullanıcı­nın satın almış olduğu ürünle­re de birebir maliyet olarak da yansıyan bir unsur. Dolayısıy­la orada açıkçası temkinli dav­ranmak gerektiğini ben düşü­nüyorum. Yani böyle dramatik ve çok keskin düşüşler açıkçası beklememek gerektiğini düşü­nüyorum” diye konuştu.

''Atıl kapasite doğru alanlara dönüştürülmeli”

Burhan Özdemir, sanayide kapasite kullanım oranına değinerek, bu konunun son derece kritik olduğunu ve MÜSİAD olarak atıl kapasite konusu üzerine 3-4 yıldır çalıştıklarını bildirdi. Özdemir, atıl kapasitenin neden oluştuğuna dair çok sayıda neden bulunduğuna dikkati çekerek, dünyada tedarik zincirinin değiştiğini dile getirdi. Özdemir, “Gördüğüm daha çok şu, bizim sanayi alanında çokça plansız yapılmış yatırımımız var.

Bu büyük ihtimalle 2008-2010’lardaki bu ucuz paranın açıkçası yansıması o gün için sanayicinin yapmış olduğu yatırımlar ya da dediğim gibi tedarik sebepli dünyadaki değişikliklerden ötürü artık çok da ilgili sektörlerde çok fazla talep olmamasından kaynaklanan bir atıl kapasite var” diye konuştu. MÜSİAD Başkanı Özdemir, Türkiye’deki atıl kapasitenin doğru alanlarda belli bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini kaydederek, bu dönüşümün teknoloji, yapay zeka ve benzeri alanlarda da olabileceğini söyledi.