MÜSİAD yurt dışı varlığını güçlendiriyor

09 Şubat 2018

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 5 yeni temsilcilik ataması gerçekleştirdi.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu tarafından, Zeynel Abidin Kaymak Moritanya, Fatih Çayabatmaz Tahran, Hayri Küçükyavuz Venezuella, Sabri Yardımcı Malezya ve Sıtkı Kök Singapur temsilcisi olarak atandı.

Böylelikle MÜSİAD, 1993 yılında, Almanya'da açılan ilk yurt dışı şubesinden bu yana geçen 25 yıllık sürede 70 ülkede 187 noktaya ulaşmış oldu.

2018'i Afrika Yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar bu kapsamda 30 ayrı Afrika ülkesinde temsilcilik açmayı planladıklarını söyledi.

Asya-Pasifik bölgesine yönelik teşkilatlanma çalışmalarının da devam ettiğini belirten Uyar, 10 ayrı Asya ülkesinde temsilcilik ofisi açacakları bilgisini verdi.

Uyar, "Tüm bunlara ek olarak Körfez ülkeleri ve Türki devletlerin olduğu bölgelerde de önemli faaliyetler yürütüyoruz. Yurt dışı teşkilatlanma çalışmalarımız kapsamında yıl sonuna kadar Belçika, Bakü, Tiflis, Kazakistan, Berlin ve İsveç'te şube açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.