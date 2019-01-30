NİLSİAD’da Yalçın Aras güven tazeledi

30 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - NOSAB Müteşebbis Heyet üyelerinin de belirlendiği genel kurulda, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı da Erol Gülmez oldu. Hüseyin Yılmaz’ın Divan Başkanlığında gerçekleştirilen NİLSİAD’ın 11. Olağan Genel Kurulun açılışında konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fikri Ünal, NOSAB’ın 285 adet sanayi tesisi, 20 bin çalışanı ve yaklaşık 1 milyar dolar ihracatıyla Bursa ve ülke ekonomisinin önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Bölgede faaliyet gösteren 285 firmanın, yüzde 35’inin otomotiv, yüzde 28’inin makine-metal, yüzde 11’inin tekstil, yüzde 15’inin plastik-ambalaj-kimya ve yüzde 11’inin de diğer farklı sektörlerde olduğunun altını çizen Ünal, “Bölgemizde 2017 yılında 107,5 milyon TL ve 2018 yılında ise 142,5 milyon TL bütçe gerçekleşmiştir. 2019 Yılı için planlanan bütçe ise yatırımlar dâhil 233 milyon TL’dir” dedi.

“Meslek ve teknik lise projesini hayata geçireceğiz”

NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras da, sanayicinin ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla, bölgede Mesleki ve teknik lise projesi hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Öte yandan, NİLSİAD’ın ismi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değişti.

Yalçın Aras’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Abidin İzmirli, Hüseyin Zümbülova, Mustafa Dayanıklı, Nazım Top. NOSAB Yönetim Kurulu’nun Başkanı Erol Gülmez olurken, Başkan Vekili Metin Şenyurt oldu. Bölgenin Yönetim Kurulu ise Hakan Gündoğdu, H. Burak Aras, Özgür Yıldız’dan oluştu.

Kaynak: AA