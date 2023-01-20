Oliver Bäte: Başarı, takım oyunudur

CEO sırları - Allianz CEO'su Oliver Bäte

“Büyüme dönemlerinde fevkalade iyi olduğumuz zamanlar da kriz dönemlerinde çok zorlu günlerimiz de oldu. Tek başıma hiçbir şeyi başaramam. Başarı, her zaman bir takım oyunudur. Ekibimle daha dayanıklı hale gelmeyi başardık.

DOĞRU RİSK KARIŞIMI

Risk değerlendirmesi, Allianz'ın en önemli işlerinden bir tanesi. Risk olmadan gerçekleşen hiçbir şey yok. Sabah yataktan kalkar kalkmaz ayağımı kırabilirim. Önemli olan, bununla bilinçli bir şekilde başa çıkmak ve doğru risk karışımını elde etmektir.

2050'ye kadar gerçeklere dayalı bir plana ihtiyacımız var. Artık sadece satış ve kâr meselesi değil, aynı zamanda müşterilerimizin memnuniyeti ve çalışanlarımızın bağlılığı da dahil olmak üzere bir bütün olarak şirketin sağlığı söz konusu. İyilik yapanın daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Grup olarak politikalarımızı birkaç yıldır daha çok sürdürülebilirlik hedeflerine yöneltiyoruz. Önce kömürle çalışan termik santrallerin sigortası durduruldu. Bir süredir finansal yatırımlar da sürdürülebilirliğe yönelik olarak düzenlendi. Görüyoruz ki yeşil sistemlerle para kazanılmayacağı iddiasının saçmalık olduğu giderek daha fazla kanıtlanıyor. Bana göre bunun tam tersi doğrudur: İyilik yapan daha başarılıdır.”