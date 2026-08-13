Oyun devinde sürpriz bilanço: Kâr beklentiyi ikiye katladı

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Oyun sektörünün son yıllarda en sert yeniden yapılanmalarından birini gerçekleştiren İsveçli Embracer Group, nisan-haziran döneminde piyasa beklentilerini aşan sonuçlar açıkladı.

Şirketin satışları büyürken, düzeltilmiş faaliyet kârındaki sıçrama bilanço sürprizinin merkezinde yer aldı. Yönetim de yılın ilk çeyreğindeki performansın kendi beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Düzeltilmiş kâr yüzde 739 arttı

Embracer'ın nisan-haziran dönemindeki net satışları yıllık yüzde 24 artarak 3,94 milyar İsveç kronuna ulaştı. Organik büyüme ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Asıl dikkat çekici değişim kârlılıkta görüldü. Şirketin düzeltilmiş faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemindeki 18 milyon İsveç kronundan 151 milyon krona çıktı. Böylece yıllık artış yüzde 739'u buldu.

Açıklanan rakam analist beklentisinin iki katından fazla gerçekleşirken, şirket performanstaki iyileşmede özellikle PC ve konsol oyunları tarafındaki daha güçlü kazançların etkili olduğunu belirtti.

Faaliyet zararı da 272 milyon İsveç kronundan 79 milyon krona geriledi.

PC ve konsol oyunları yeniden güç kazandı

Embracer uzun süredir oyun portföyünü küçültüyor, stüdyolarını yeniden yapılandırıyor ve yatırımlarını daha güçlü fikri mülkiyetlere yönlendiriyor.

İlk çeyrek sonuçları bu stratejinin finansal tablolara daha belirgin biçimde yansımaya başladığını gösterdi. Şirket yönetimi temel oyun markalarındaki ivmenin her iki yeni faaliyet segmentinin performansını desteklediğini açıkladı.

Embracer'ın portföyünde The Lord of the Rings, Tomb Raider ve Kingdom Come: Deliverance gibi dünya çapında bilinen oyun ve eğlence markaları bulunuyor.

Şirketin üzerinde çalıştığı toplam oyun geliştirme projesi sayısı geçen yıl aynı dönemde 106 iken bu yıl 72'ye geriledi. Oyun geliştirici sayısı da 4 bin 552'den 3 bin 564'e düştü. Bu tablo, daha küçük ancak daha kontrollü bir geliştirme yapısına geçildiğini gösteriyor.

Satışlar 3,94 milyar krona çıktı

Yeni şirket yapısında sonuçlar Fellowship Entertainment ve Embracer olmak üzere iki ana faaliyet segmenti üzerinden açıklanmaya başladı.

Fellowship Entertainment'ın satışları yüzde 23 gerileyerek 810 milyon İsveç kronu olurken, Embracer segmentinin satışları yüzde 48 artışla 3,13 milyar krona ulaştı.

Organik büyüme Embracer tarafında yüzde 63'e kadar çıktı. Böylece şirketin toplam satışlarındaki yükselişin ana kaynağı da bu bölüm oldu.

Operasyonlardan sağlanan nakit akışı ise 318 milyon İsveç kronundan 390 milyon krona yükseldi. Geçen yıl 383 milyon kron negatif olan işletme sermayesi değişimleri sonrası serbest nakit akışı bu çeyrekte 3 milyon kronla pozitif bölgeye geçti.

Büyük bölünme için takvim işliyor

Embracer'ın bilançosundaki değişim, şirketin yıllardır devam eden yeniden yapılanmasının kritik bir aşamasına denk geliyor.

Şirket bu çeyrekten itibaren Fellowship Entertainment ve Embracer'ı ayrı faaliyet bölümleri olarak raporlamaya başladı. Amaç, 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan Fellowship Entertainment ayrılması öncesinde mali yapıyı daha şeffaf hale getirmek.

Embracer daha önce masaüstü oyun şirketi Asmodee'yi ve Coffee Stain'i grup yapısından ayırmıştı. Yeni plan tamamlandığında şirketin büyük oyun markalarının önemli bölümü Fellowship Entertainment çatısı altında toplanacak.

Embracer yönetimi bu dönüşümle daha küçük, sermaye kullanımında daha disiplinli ve nakit üretimine odaklanan bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Şirket yıl sonu hedefini değiştirmedi

Beklentilerin üzerindeki ilk çeyreğe rağmen Embracer yıllık tahmininde şimdilik değişikliğe gitmedi.

Şirket 2026/27 mali yılında en az 1 milyar İsveç kronu nakit faaliyet kârı elde etme beklentisini koruyor. İlk çeyrekte bu kalem geçen yılki 99 milyon kronluk negatif seviyeden 47 milyon kron pozitif değere döndü.

Yönetim ilk çeyreğin kendi planlarının üzerinde başladığını ve mali yıl boyunca nakit faaliyet kârını ikiye katlama hedefinde ilerlediğini belirtti.

Oyun sektöründe artan geliştirme maliyetleri ve tüketicinin daha seçici hale gelmesi şirketlerin yeni oyun sayısından çok güçlü markalara ve nakit üretimine odaklandığı bir dönemi beraberinde getiriyor. Embracer'ın ilk çeyreği, birkaç yıldır sürdürülen küçülme ve yeniden yapılanmanın ardından bu stratejinin ilk güçlü finansal işaretlerinden biri oldu.