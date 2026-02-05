Oyuncak devi fabrikasını kapattı: Çalışanların iş akdi feshedildi

Almanya merkezli oyuncak üreticisi Playmobil, ülkede yükselen üretim giderlerini gerekçe göstererek Bavyera eyaletinde bulunan Ansbach’a bağlı Dietenhofen’deki fabrikasını kapatma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan duyuruda, 1970’li yılların başından bu yana Playmobil figürlerinin üretildiği tesisteki faaliyetlerin haziran ayı sonuna kadar tamamen sonlandırılacağı bildirildi. Kapanma süreciyle birlikte yaklaşık 350 çalışanın iş akdinin feshedileceği açıklandı.

Söz konusu kararın, Playmobil’in ana şirketi olan Horst Brandstätter Group’un üretimi Almanya dışındaki tesislere yönlendirme planı kapsamında alındığı belirtildi. Şirket açıklamasında, son yıllarda maliyetlerde yaşanan ciddi artışlara dikkat çekilerek, “Playmobil markasının uzun vadeli rekabet gücünü ve grubun ekonomik istikrarını korumak amacıyla üretimin başka tesislere taşınmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Üretim Almanya dışına kaydırılacak

Playmobil’in hâlihazırda İspanya, Çekya ve Malta’da üretim tesisleri bulunurken, Dietenhofen’deki üretimin hangi ülkeye aktarılacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, aynı tesiste Lechuza markasıyla yapılan saksı ve bitki kabı üretiminin devam edeceği kaydedildi.

Diğer tesisler kararın dışında

Şirket, Bavyera’daki Herrieden lojistik merkezinin faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca pazarlama ve ürün organizasyonunun yürütüldüğü Zirndorf’taki genel merkezin de kapanma kararından etkilenmeyeceği bildirildi.

Sendikalardan sert tepki

Karara sendikalar tepki gösterdi. Kimya, enerji ve maden işçileri sendikası IGBCE, şirket yönetimini “yıllardır süren kötü yönetimin bedelini çalışanlara ödetmekle” eleştirdi. IGBCE yetkilisi Maximilian Krippner, Bavyera Radyosu’na yaptığı açıklamada bu adımın, “Dietenhofen’de oyuncak üretiminin ve dolayısıyla Playmobil’in Almanya’daki üretiminin tamamen sona ermesi anlamına geldiğini” söyledi. Krippner, sendika ve işyeri temsilciliğinin karara karşı mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.