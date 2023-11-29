Özgener: Selden etkilenen üyelere 15 milyon lira destek verilecek

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, geçtiğimiz gün İzmir’i etkisine alan su baskınları nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından İZTO’ya 10 milyon lira destek sağladığını ve İZTO’nun da 5 milyon lira katkı verdiğini belirtti. Özgener, toplamda 15 milyon lira desteğin selden zarar gören üyelere dağıtılacağını bildirdi.