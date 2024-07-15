Palandöken: Sadece direnişin değil dirilişin de adıdır

15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir diri­lişin adıdır. Bu dirilişin mimarı olan şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin hafızasında daima en müstesna yerde yer alacaktır.

Onların gösterdiği kahraman­lık, bizlere ilham kaynağı olma­ya devam edecektir. Milletimi­zin, o gece meydanlara döküle­rek sergilediği destansı duruş, bir kez daha göstermiştir ki Türk milleti hak ve hukukun üstünlü­ğünden asla ödün vermeyecek­tir. Ülkemizin huzur ve refahı­nı tehdit eden her türlü hain gi­rişimin karşısında, milletimizle birlikte tek yürek olarak duraca­ğımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.