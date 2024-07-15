Palandöken: Sadece direnişin değil dirilişin de adıdır
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 15 Temmuz'la ilgili değerlendirme yaptı.
15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir dirilişin adıdır. Bu dirilişin mimarı olan şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin hafızasında daima en müstesna yerde yer alacaktır.
Onların gösterdiği kahramanlık, bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Milletimizin, o gece meydanlara dökülerek sergilediği destansı duruş, bir kez daha göstermiştir ki Türk milleti hak ve hukukun üstünlüğünden asla ödün vermeyecektir. Ülkemizin huzur ve refahını tehdit eden her türlü hain girişimin karşısında, milletimizle birlikte tek yürek olarak duracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.