Sabancı’dan ‘yeni ekonomi’ye 34 projeyle fikri mülkiyet desteği

Fikri mülkiyette farkındalık yaratmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan ödül töreni kapsamında, bu yıl 115 Sabancı Topluluğu çalışanı ödüllendirildi.

115 Topluluk çalışanı, Sabancı’nın odak büyüme alanı olan yeni ekonomi ve sürdürülebilirlik alanında ortaya koydukları 34 farklı projeyle söz konusu ödüllere layık görüldü.

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, ticari sır ve telif hakkı gibi fikri mülkiyetin farklı alanlarında proje ve uygulamalara imza atan Topluluk çalışanlarına ödülleri, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen ve Sabancı Holding Hukuk ve Uyum Bölüm Başkanı Şebnem Önder tarafından takdim edildi.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ödül alan 115 topluluk çalışanından 39’unun kadın olduğunu belirterek, “Oran olarak yüzde 34’lük bir oran yakalamış durumdayız. Yakın zamanda bu oranı yüzde 50’ye hatta bunun üzerine çıkaracağız” dedi.