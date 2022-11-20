TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları için başvuru süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 2023 Teknoloji Yarışmaları'na başvurular yoğun talep üzerine 30 Kasım tarihine kadar uzatıldı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Cumhuriyetin 100. Yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de üçe katlanacak TEKNOFEST heyecanına ortak olmak, yarışmalara başvuru yapmak için son dönemece girildi.

13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları için başvurular 30 Kasım'da sona erecek.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına "www.teknofest.org" adresi üzerinden başvurulabiliyor.