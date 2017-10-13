Temizlik endüstrisi, İstanbul Fuar’ında buluşuyor

13 Ekim 2017

Türkiye endüstriyel temizlik sektörünü uluslararası pazarlarla buluşturacak ISSA/INTERCLEAN İstanbul’da, 70 ülkeden 4 bin 500’ü aşkın ziyaretçi ve 150 katılımcı marka yer alacak.

Kamu projelerinin yüzde 24 oranında artması, havaalanı sayısının 27’den 73’e, 5 yıldızlı otel sayısının 297’den 590’a yükselmesi ve AVM sayısının 2017’de yüzde 25 büyüyerek 450’ye ulaşması gibi gelişmeler; Türkiye’nin endüstriyel temizlik sektöründeki pazar payının 2017 yılında 27.1 milyar TL’den 35.5 milyar TL’ye yükselmesini sağladı.



Sektörde yaklaşık 5 bin firma bulunduğunu ve 1 milyon 300 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden ISSA INTERCLEAN İstanbul Marka Müdürü Hatice Dinçer, Türkiye’nin Avrupa pazarının yüzde 11’ine sahip olduğunu belirterek, "RAI ISSA INTERCLEAN ve UBM destekleri ile düzenlediğimiz Alım Heyeti programımızda Rusya, Katar, Polonya, Kuveyt, Romanya, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Özbekistan, Ürdün, Tunus, Suudi Arabistan, Mısır, Gürcistan, Fas ve K.Irak bulunuyor. Endüstriyel temizlik sektöründe bulunan tüm alt sektörlerin tek çatı altında buluşturacağız. ISSA/INTERCLEAN, en yeni teknolojilerin ve işbirliği olanaklarının sunulduğu uluslararası bir platform" dedi.



ISSA ve Tesis Hizmetleri Yönetimi İşadamları Derneği TESHİAD işbirliği, Amsterdam Rai ve UBM NTSR’nin uluslararası gücü ile düzenlenen ISSA/INTERCLEAN İstanbul Fuarı’nda, zemin bakım makineleri, temizlik kağıtları, kimyasal temizleyiciler, halı yıkama makineleri, temizlik ekipmanları ve tesis temizliği öne çıkan sektörler olacak.



Ziyaretçi profilini ise AVM’ler, özel okullar, belediyeler, restoranlar, perakende mağazaları, bankalar, kamu kurumları, fast food restoranları, inşaat firmaları, özel hastaneler, oteller, gıda üreticileri, sanayi firmaları, lojistik depoları, zemin kaplama firmaları, holdingler, site yönetim firmaları ve zincir spor salonları oluşturacak.



Türkiye’nin tek endüstriyel temizlik fuarında ayrıca sektörün en büyük uluslararası federasyonu ISSA ve Türkiye’deki partneri TESHİAD tarafından fuara paralel konferanslar gerçekleştirilecek.



Sektörün bugünü, dengeleri ve geleceğinin konuşulacağı konferanslarda Stratejik Danışmanlık konusunda bağımsız araştırma firması Chemical Associates, Smithers Apex’ten Dr.Peter Smallwood "Endüstriyel ve Kurumsal Temizlikte Yeni Trendler", MECA (Orta Doğu Danışmanlık Derneği) COO’su Abdul G. Ansari "Sağlık Sektörü Temizliğinde En Geçerli Yöntemler: Ortadoğu’ya Bakış ", ISSA EMEA Program Geliştirme Direktörü Karel-Jan Boel "Tesis Temizliği Hizmetinizde Beklentiniz Karşılanıyor mu?", ISSA Avrupa Konseyi Başkanı Michel de Bruin "Temizlik Sektörünün Yeni Yüzü ", TOBFED (Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş "Toplu Taşıma Araçlarında Hijyen", Eczacıbaşı Profesyonel Akademi Müdürü Pınar Günenç "Sektörün Hijyen Kavramına Bakış Açısı", MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Profesyonelleri Derneği) Başkanı Ali Işıldar "Otellerin Temizlik Sektöründen Beklentileri"ni anlatacak.