TGSD’nin yeni başkanı belli oldu

21 Aralık 2017

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 21. Olağan Genel Kurulu, 21 Aralık 2017 tarihinde Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Turan Sarıgülle’nin üstlendiği Genel Kurul’da yapılan başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Şeref Fayat, aday olmazken, tek liste ile gidilen seçim sonucunda TGSD’nin 21. Başkanı Hadi Karasu oldu.

“Türkiye dünyanın süper gücü olabilecek tüm değerlere sahip”

TGSD Başkanı Hadi Karasu “Türkiye, hazır giyim alanında dünyanın süper gücü olabilecek tüm değerlere sahiptir. Bizim hedefimiz; bu gücü ülke ekonomisi ve sektörümüz için bugüne kadar görülmemiş boyutta kazanımlara dönüştürmek olacaktır. Bunu yaparken üretim teknolojilerinde, tasarımda, kaynakların sürdürülebilirliğine odaklanarak tüm Türkiye sathında hazır giyim üreticilerimizin çıtasını yükselteceğiz” dedi.

"Sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğim"

Hadi Karasu’ya yeni görevinde başarılar dileyen ve bayrağı teslim eden TGSD Eski Başkanı Şeref Fayat, “TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi Meclis Başkanı ünvanımla sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğim. Türkiye’nin en önemli ihracat sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyonun gerçek potansiyeline kavuşması ve Türkiye’nin markalaşarak hak ettiği yere gelmesi için tüm STK’lar olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TGSD'nin 21. Dönem Yönetim Kurulu:

Hadi Karasu SuGlobal

M. Cevdet Karahasanoğlu Pameks Giyim

Murat Aydın Modega

Ramazan Kaya TYH Tekstil

Toygar Narbay Narkonteks

Mustafa Laçin Timay&Tempo

Önder Türkmen ACT Tekstil

M. Cem Altan Aycem Tekstil

Ümit Özüren Murat Çorap