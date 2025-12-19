Komşu'ya akın: En çok ev alanlar listesinde Türkler ikinci sırada

Yunanistan, ikinci konut, yazlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul arayan yabancılar için Doğu Akdeniz’in cazip ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor.

RE/MAX Yunanistan’ın ülke genelinde tamamlanan işlemlere dayanan yıllık araştırması, yabancı talebin bu yıl belirgin biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Araştırma; alıcıların menşe ülkeleri, yaş profilleri, satın alma öncesi ziyaret sayıları, kalıcı yerleşim niyetleri ve finansman yöntemlerini kapsıyor.

Verilere göre Atina'da yabancı alıcılar arasında en büyük pay İsraillilere ait. İsrailli alıcıları Türkiye ve Lübnan’dan gelen yatırımcılar izlerken, Çin ve Ukrayna’dan da kayda değer bir ilgi bulunuyor.

Selanik’te de tablo benzer: İsrailliler ilk sırada yer alırken, Bulgaristan, Almanya, Türkiye ve Arnavutluk’tan gelen alıcılar öne çıkan diğer gruplar arasında.

Atina ve Selanik dışındaki bölgelerde ise Alman yatırımcılar yabancı alımlarında lider konumda. Bulgar ve Fransız yatırımcılar güçlü varlıklarını korurken, İsrailli ve Türk alıcılar da bu bölgelerde önemli bir paya sahip.

Orta yaş grubu ağırlıkta

Yabancı alıcıların yaş profili, orta yaş grubunda yoğunlaşıyor. Alıcıların yüzde 40’ı 41-50 yaş aralığında yer alırken, 51-60 yaş grubu yüzde 27’lik paya sahip. 61 yaş üstü alıcılar toplamın yüzde 16’sını oluştururken, 31-40 yaş aralığı yüzde 14’te kalıyor. 30 yaş altı alıcıların payı ise yalnızca yüzde 3 ile sınırlı.

Satın almadan önce 2-3 kez ziyaret ediyorlar

Araştırma, yabancı alıcıların karar sürecinde temkinli ama istikrarlı davrandığını gösteriyor. Alıcıların yüzde 68’i satın alma kararı öncesinde Yunanistan’ı iki ya da üç kez ziyaret ederken, yüzde 16’sı üçten fazla ziyaret yapıyor. Yine yüzde 16’lık bir kesim ise tek ziyaretin ardından satın alma sürecini tamamlıyor.

Alıcıların dörtte biri kalıcı yaşam planı yapmıyor

Uzun vadeli planlar açısından bakıldığında, yabancı alıcıların yüzde 57’si Yunanistan’a kalıcı olarak yerleşme ihtimalini açık bırakıyor. Yüzde 18’lik bir kesim ise bu yönde net bir niyet beyan ediyor. Alıcıların dörtte biri ise ülkede kalıcı yaşam planı yapmıyor.

Yüzde 10’u kredi veya borçlanma yoluna gidiyor

Finansman tarafında ise güçlü bir nakit eğilimi göze çarpıyor. Yabancı alıcıların yüzde 90’ı satın alımlarını kendi kaynaklarıyla gerçekleştirirken, yalnızca yüzde 10’u kredi veya borçlanma yoluna gidiyor.