TSPB'nin yeni başkanı Erhan Topaç oldu
TSPB'nin 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Topaç, görevi İlhami Koç'tan devraldı.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) yeni başkanı Erhan Topaç oldu.
TSPB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin 200'e yakın sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Topaç, görevi İlhami Koç'tan devraldı.
Seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkanlığına Erhan Topaç, Başkan Vekilliğine de Dr. Alp Keler seçildi.
Genel kurulda TSPB'nin gelecek 2 yıl boyunca görev yapacak yönetim ve denetleme kurulu ile disiplin komitesinde yer alacak isimler de belirlendi.
Kaynak: AA