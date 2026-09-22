TÜİOSB’de QR kodlu izlenebilirlik sistemi

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Green Mentör Ltd. Şti. ve TOBB MEYBEM iş birliğiyle yürütülen programda karbon ayak izi, mesleki yeterlilik ve devlet destekleri konularında eğitimler veriliyor.

Çalışma kapsamında firmaların karbon ayak izi hesaplama ve raporlama süreçlerine destek sağlanırken, ihracatçı işletmelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyumuna yönelik çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca TOBB MEYBEM tarafından yetkilendirilen mesleki yeterlilik alanlarında belgelendirme süreçleri ele alınıyor.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, QR kod sistemiyle ürünlerin üretim ve işleme süreçlerinin dijital ortamda takip edilmesine yönelik altyapı oluşturduklarını belirtti. Balta, sistemin ürünün menşei, işlenme süreci ve karbon ayak izi gibi bilgilerin izlenmesine imkan sağlayacağını kaydetti.