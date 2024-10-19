Türk şirketleri Özbekistan'daki 'TALENT for BIZ' kariyer fuarına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organizasyonuyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 20 Türk şirketinin iş fırsatlarının tanıtıldığı 'TALENT for BIZ' kariyer fuarı gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Kongratbay Şaripov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ile diğer Özbek ve Türk yetkililer hazır bulundu.

'Yetenek her yerde'

Organizasyonun açılışında konuşan Atay, "Çağımız teknoloji çağı. Onlar size teknoloji konusunda yoğun, teorik ve pratik uygulamaları içeren kurslar açacaklar. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi, aynı zamanda dünyanın en büyük 50 şirketinden biri olan TUSAŞ'ın programı ile ilgili bugün burada seminer olacak. TUSAŞ'ta yapılacak olan bu eğitimdeki performansa bakarak yine çok büyük şirketlerimizin bu şekilde teorik ve uygulamalı programlarını yıl içerisinde peyderpey Taşkent’te, Özbekistan’da açmayı planlıyoruz. Sizin gibi genç, yetenekli, azimli, ahlaklı gençlerin çok kısa bir zamanda bu kursları başarıyla tamamlayıp gerçek hayata atılabilecekleri konusunda hiçbir şüphe taşımıyoruz" dedi.

Deneyimlerden istifade etmek istiyoruz

Şaripov da fuarın önemli bir etkinlik, amacının da gençlere istikrarlı olarak istihdam sağlamak olduğunu belirtti. Özbekistan'da her yıl 300 bin öğrencinin üniversiteden mezun olduğunu ve bu mezunlara istihdam sağlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Şaripov, bu konuda Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istediklerini vurguladı.

Türkiye destek olmaya devam edecek

Büyükelçi Bekar da artık geleneksel hale gelen kariyer fuarının, Türkiye'nin küresel anlamda önde gelen seçkin firmalarının insan kaynakları yetkilileri ile Özbek gençleri bir araya getirdiğini belirtti.

Açılışın ardından Atay, Şaripov ve Bekar, stantları gezerek, katılımcı firmalar hakkında bilgi aldı, ayrıca şirket yetkilileri ve Özbek gençlerle sohbet etti. Fuar kapsamında Türk şirketlerinin insan kaynakları yetkilileri, katılımcılarla iş ve staj imkanlarına ilişkin görüşmeler yaptı. Etkinlik çerçevesinde ayrıca, Türk kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile söyleşi ve mülakatlar, atölye ve örnek olay çalışmaları, firmaların vizyonlarını paylaştıkları sunumlar ve bilgilendirme oturumları ile tanıtım toplantıları düzenlendi.