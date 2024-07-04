Türkiye, dünya liginde 'oyun kurucu' konumunda
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yatırım ekosisteminde girişimcilik ve teknoloji girişimciliğinin kritik bir rol oynadığına dikkat çekti. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türk oyunlarının indirme rekoru kırdığını belirterek, “Dünya liginde bir 'oyun' kurucu olduk” dedi.
Sevilay ÇOBAN
TÜSİAD “Startuplar ve Teknoloji Firmaları için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin Cazibe Merkezi Olarak Türkiye/Türkiye: A Leading Hub for Startups and Tech Companies in EMEA” başlıklı raporun tanıtım toplantısı TÜSİAD Merkez Binası’nda gerçekleşti.
Türkiye girişimcilik ekosisteminin sahip olduğu potansiyeli desteklemek, uluslararası yatırımcıların ve girişimcilerin ilgisini artırmak amacıyla hazırlanan raporda Türkiye girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin öne çıkan özellikleri vurgulanıyor.
“Hedef uluslararası doğrudan yatırımları %1,5’a çıkarmak”
Raporun tanıtım toplantısının açılışına katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, en büyük hedeflerinin ihracattaki payımızı ve dünyadan aldığımız uluslararası doğrudan yatırımları yüzde 1,5’a çıkartmak olduğuna vurgu yaparak, “Özellikle girişimcilik ve teknoloji girişimciliği bu bağlamda çok daha kritik bir rol oynuyor. Son dönemde yapılan çalışmalarla kamudaki bütün aktörler, özel sektör paydaşları, ekosistemdeki tüm paydaşlar çok özverili bir çalışma gerçekleştirerek bu bahsettiğimiz başarıların hepsine aslında ulaşmış oldu” dedi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, geçtiğimiz 5 yılda Türkiye girişimcilik alanında önemli adımlar atıldığını ve büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “2020 yılından bu yana 1 milyar dolarlık ve 10 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak ‘unicorn’ ve ‘decacorn’ unvanını alan toplamda 6 girişim çıkarttı. Girişim ekosistemimizdeki son 15 yıldaki toplam yatırımın %85’inin 2020 sonrasında yapıldı.
Ekosistemimiz daha önceki yıllarda şahit olduğu tüm yatırım miktarlarının üstünde büyüklüklere ulaştı. Bu olumlu gelişmeleri sürdürmek için dünyada ses getiren daha fazla sayıda girişim çıkartmalı, yeni yatırım rekorlarına imza atmak için girişimcilik ekosistemimizi iş birlikleriyle desteklemeli, ekosistemimizin güçlü yönlerini yurt dışındaki paydaşlarımıza daha çok anlatmalıyız” ifadelerini kullandı.
“Fintech yatırımları 5 ayda 166 milyon dolara ulaştı”
Orhan, raporun Türkiye’nin girişimcilik konusunda sahip olduğu dinamizme ve rekabet gücüne odaklandığını ifade ederek, “Ülkemizin girişimcilik alanında sahip olduğu gücü ve potansiyeli farklı yöntemleriyle ortaya koyan bu raporun tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları ile geniş kitlelere ulaşarak ekosisteme daha fazla yabancı yatırımcı girmesinde katkı sağlayacağına da inanıyoruz.
2024'ün ilk 5 ayında yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizden çıkan fintech girişimlerine yaptıkları yatırımların 166 milyon dolara ulaşmasıyla girişimcilik ekosistemimizin fintech dikeyinde yatırım rekoru kırdığını şahit oluyoruz. Özellikle fintech alanında sunduğu yenilikçi çözümler ile uluslararası yatırım çekimcisine katkıda bulunan birçok girişimimiz olması memnuniyet verici. Oyun dikeylerindeyse hepimizin bildiği gibi Türkiye, dünyanın başat aktörleri arasında sayılıyor.
Türk oyun geliştiricileri tarafından piyasaya sürülen oyunlar milyonlarca kez indirilerek dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyunlar listesinde yer alıyor. Bu açıdan girişimcilik ekosistemimizin hem gerçek hem de mecazi anlamda dünya liginde bir 'oyun kurucu' olduğunu söylememiz hiç de yanlış olmaz” dedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı Dr. İzel Levi Coşkun da “Girişimcilerimiz farklı ekosistemlerle bağlarını güçlendirmesi, yeni pazarları tanımaları, yatırımcılarla iletişimlerini güçlendirmeleri için desteklemeye devam etmeliyiz" diye konuştu.
Rapordan yansımalar:
Türkiye girişimcilik ekosistemi, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz fırsatlarıyla küresel girişimciler ve yatırımcılar için cazip bir ortam sunuyor. Rapor 89 veri noktasının ayrıntılı analizi ile Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ortaya koyuyor.
Rapor, genç ve eğitimli nüfusu, güçlü iş gücü ve geniş iç pazarıyla Türkiye’nin yıllar içinde yeni girişimler ve teknoloji şirketleri için lider bir merkez haline geldiğinin altını çiziyor. 3.000’den fazla startup, çok sayıda unicorn, VC ve CVC gibi fon sağlayıcı ve kitlesel fonlama platformunun varlığıyla ekosistem, girişimcilik ruhunu benimseyen tüm paydaşlara kapılarını açıyor.
“Türkiye vergi cenneti… Aman Bakan Şimşek duymasın”
Barış Özistek, raporun detayı incelendiğinde Türkiye’nin birçok alanda ilk onda yer aldığına dikkat çekerek, “Konu sadece yatırım almak değil ki şu an aslında Avrupa’da yatırım açısından da birincilikteyiz.
Diğer açılardan baktığımızda örneğin çalışkanlık, eğitimli nüfus, yetenekli nüfus, yetenekli girişimler ve eğitim kapasitemiz, üniversitelerimizle birçok açıdan ilk olmayız. Bu raporu elinize alıp yurtdışına gittiğinizde şunu söyleyebilirsiniz. Teknoloji şirketlerinin için Türkiye vergi cenneti” dedi. Bunun üzerine Fark Labs Kurucusu ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter ise “Aman Mehmet Şimşek bakanımız duymasın” şeklinde karşılık verdi.
Etkinlik, “Küreselin Yükselen Oyuncusu: Türkiye Girişimcilik Ekosisteminde Gelecek Öngörüleri” başlıklı panel ile sona erdi. Panelin konuşmacıları Fark Labs Kurucusu ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik Grup Başkanı Barış Karakullukçu, Eczacıbaşı Momentum Yatırım Müdürü Berktuğ İncekaş ve Esas Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü, GEN Türkiye Kurucular Kurulu Üyesi Berrak Kutsoy oldu.