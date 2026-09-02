Uber’de işten çıkarma kararı: 3 bin 300 kişi ayrılacak

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, şirkette hayata geçirilen işten çıkarma ve yeniden yapılanma kararlarını çalışanlara gönderdiği e-postayla duyurdu.

Bloomberg News’in haberine göre, Khosrowshahi mesajında, Uber’in son yıllardaki büyümesinin “daha fazla katman, daha fazla koordinasyon, daha parçalı sahiplik ve bazı durumlarda işletmeler daha küçükken mantıklı olan ancak mevcut ölçekte artık hizmet etmeyen yapılar” ortaya çıkardığını ifade etti.

3 bin 300 kişi ayrılabilir

Şirket sözcüsü, işten çıkarmalar sonucunda Uber bünyesindeki yönetici sayısının yüzde 20 azalacağını, bazı yöneticilerin ise bireysel çalışan pozisyonlarına geçirileceğini açıkladı. Şirket, yöneticilerin ne kadarının işten çıkarılacağına ilişkin ise oran paylaşmadı. İşten çıkarmaların yönetici pozisyonunda bulunmayan çalışanları da kapsadığı belirtildi. Toplamda 3 bin 300 kişinin işten çıkarılacağı ifade edildi.

Uber’i “daha basit ve daha hızlı” bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Khosrowshahi, yalnızca bir ya da iki kişiden oluşan ekiplerin sayısını yaklaşık yarıya indirdiklerini ve alt kademelerdeki çalışan sayısında da azaltmaya gittiklerini söyledi.

Yeniden yapılanma kapsamında şirket, restoran, perakende ve beyaz etiketli teslimat hizmetlerine yönelik üç ayrı operasyon ekibini tek çatı altında birleştiriyor. Temel mühendislik, bilim ve teslimat ekiplerinin yapısında da değişikliğe gidiliyor.

Uber ayrıca, çalışanların kilit ofis lokasyonlarında daha fazla bulunmasını sağlamaya yönelik uygulamalarını sıkılaştırıyor. Yeni düzenlemeyle şirket çalışanlarının yalnızca yaklaşık yüzde 1’inin uzaktan çalışmasına izin verilecek.