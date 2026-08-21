Taksi sektöründe dengeler değişiyor: Sürücüsüz ulaşımda üç markaya onay verildi

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ABD'nin Nevada eyaletinde otonom ulaşım sektörünü yakından ilgilendiren üç önemli izin çıktı. Nevada Ulaşım Otoritesi (NTA), Tesla, Uber ve Waymo'nun Las Vegas'ın da bulunduğu Clark County'de ticari robotaksi hizmeti vermesine onay verdi. İzinler, şirketlere önümüzdeki 12 ayda toplam 8 bine kadar robotaksiyi bölge yollarına çıkarma imkanı tanıyor.

En büyük izin Tesla'ya

NTA tarafından oy birliğiyle alınan karar kapsamında Tesla, 5 bine kadar robotaksi işletme izni aldı. Waymo için bin otonom araca izin verilirken, Uber da bin robotaksi için onay aldı.

Uber'ın araçlarını Hyundai iştiraki Motional ve Zoox ile yaptığı ortaklıklar üzerinden işletmesi planlanıyor. Zoox'un ayrıca 100 robotaksiye kadar faaliyet göstermesine imkan sağlayan mevcut bir izni bulunuyor.

Şirketlerin izin verilen araç sayılarına kısa sürede ulaşıp ulaşamayacağı ise belirsiz. Tesla Cybercab Başmühendisi Eric Early, 5 bin aracın şirket açısından bir üst sınır olduğunu belirterek gelecek bir yıl içerisinde bu rakama ulaşmalarını beklemediğini söyledi.

Early, gelecek yıl 2 bin 500 araç veya biraz daha yüksek bir seviyeye ulaşmaları halinde bunun şirket açısından oldukça başarılı bir sonuç olacağını ifade etti.

Las Vegas robotaksi rekabetinin merkezine dönüşebilir

Şirketlerin kendilerine tanınan kapasitenin yalnızca bir bölümünü kullanması durumunda dahi Las Vegas'ın ABD'deki robotaksi rekabetinin önemli merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Tesla ve Waymo'nun yanı sıra Uber'ın Motional ve Zoox ortaklıkları üzerinden pazarda yer alması, aynı yolcu kitlesi için birden fazla otonom ulaşım şirketinin rekabet edeceği yeni bir dönem anlamına geliyor.

Robotaksilerin hızla yaygınlaşması, kentteki istihdam tartışmalarını da beraberinde getirdi. Otonom araçların bakım, şarj ve temizlik gibi alanlarda yeni istihdam yaratabileceği belirtilirken, diğer taraftan geleneksel taksi şoförleri ile uygulama üzerinden çalışan sürücülerin işlerini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Taksi şirketlerinden itiraz

Livery Operators Association ve yerel taksi şirketleri ise verilen izinlere karşı çıktı. Sektör temsilcileri, binlerce yeni aracın ulaşım sektöründe kapasite fazlasına ve yollarda daha fazla yoğunluğa yol açabileceğini savundu.

İtirazların özellikle Las Vegas Havalimanı ile Las Vegas Boulevard çevresini kapsayan ve "Golden Triangle" olarak adlandırılan bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğuna odaklandığı belirtildi. Bölge, bugüne kadar otonom araç testlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği noktaların başında geliyor.

Uber hibrit modeli savunuyor

Uber ise tamamen otonom araçlardan oluşan bir sistem yerine insan sürücüler ile robotaksilerin birlikte çalıştığı hibrit modeli öne çıkarıyor.

Şirket, robotaksilerin insan sürücülerin de bulunduğu araç çağırma ağlarına dahil edilmesini savunuyor. Uber'a göre bu model, şehirlerin otonom araçları bir anda geniş ölçekte trafiğe çıkarmak yerine talebe bağlı olarak kademeli biçimde sisteme dahil etmesine imkan sağlayabilir.

Nevada'da verilen son izinlerle birlikte Las Vegas'ın önümüzdeki dönemde Tesla, Waymo, Uber, Motional ve Zoox gibi şirketlerin otonom ulaşım teknolojilerini ve iş modellerini karşı karşıya getiren önemli pazarlardan biri olması bekleniyor.