Yetenek açığında dünya altıncısıyız

07 Temmuz 2018

Küresel iş gücü çözümleri kuruluşu olan ManpowerGroup’un 2018 Yetenek Açığı Raporu’na göre dünyadaki işverenler 2007’den beri görülen en yüksek yetenek açığıyla karşı karşıya kaldı.

Dünya genelinde her 100 işverenden 45’i yetenekli işgücü bulmakta zorlandığını belirtiyor. Bu oran, 2016/2017 yetenek açığı araştırmasına göre yüzde 5 daha yüksek. Türkiye’deki yetenek açığı ise 2016/2017 araştırmasına göre bir azalma göstermiyor ve yine yüzde 66 olarak ölçülüyor. Türkiye bu yetenek açığı oranıyla dünya genelinde 6’ncı sırada yer alıyor.

43 ülkeden 40 bin işveren

ManpowerGroup tarafından 12 yıldır küresel çapta hazırlanan Yetenek Açığı Raporu’nun 2018 sonuçları 43 ülkeden 40 bine yakın işverenle görüşülerek hazırlandı. Bu araştırmaya göre işverenlerin yüzde 45’i, yetenek açığıyla karşı karşıya olduklarını ve doğru becerilere sahip personel bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtiyorlar. Bir önceki raporda yüzde 66 olan Türkiye’deki yetenek açığı ise bu yıl da düşüş göstermiyor ve yüzde 66 olarak ölçülüyor.

Açıkta Japonya ilk sırada

Küresel yetenek krizinde ilk sıraya yüzde 89 ile Japonya yerleşirken, ardından Romanya (yüzde 81), Tayvan (yüzde 78), Hong Kong (yüzde 76), Bulgaristan (yüzde 68) ve Türkiye (yüzde 66) geliyor. En az yetenek açığı bulunan ülkeler Çin (yüzde 13), İrlanda (yüzde 18), Birleşik Krallık (yüzde 19), Hollanda (yüzde 24) ve İspanya (yüzde 24) olarak sıralanıyor.

Araştırmaya göre işveren talebinin arttığı yeteneklerin çoğunda ortaöğretim sonrası eğitim gerekli olsa da, üniversite derecesi şart olarak görülmüyor. Ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası, yetenek açığını kapatmak için eğitim platformlarına ve geliştirme araçlarına yatırım yapıyor. Yaklaşık %30’u esnek çalışma düzenlemeleri de dahil olmak üzere mevcut çalışma modellerini değiştirmeye çalışıyor.

Zirvede ‘Nitelikli İşçi’ var

Bu sene zirvede “Nitelikli İşçi” açığı göze çarpıyor. Bir önceki raporda dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan BT Personeli açığı altıncı sıraya geriliyor. Bir önceki Yetenek Açığı raporunun üçüncüsü Satış Temsilcisi açığı ise ikinci sıraya yükseliyor. Dünyadaki işverenler aynı zamanda Mühendis, Teknisyen ve Şoför pozisyonları için de yetenek açığının giderek arttığını ifade ediyorlar.

Türkiye’de 2018 için doldurulması en zor pozisyonlar Nitelikli İşçi, Mühendis ve Teknisyen olarak belirtilirken, önceki raporun ikincisi Zanaatkâr açığı bu sene liste dışında kalıyor. Ayrıca Türk işverenler Satış Temsilcisi, Muhasebe ve Finans Personeli ve Operatör pozisyonlarında da açık olduğunu belirtiyor. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye sonuçlarını şöyle yorumluyor: “Araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi, Yetenek Devrimi’nin yarattığı etkiyle işverenler ihtiyaç duydukları yetenek bileşimine sahip insanları bulmakta zorlanıyorlar. Bu nedenle yetenekleri bulmak, işe almak ve elde tutmak için yeni bir yaklaşıma her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Artık şirketler, mevcut yetenekleri bulup tüketmekten çok, yetenek geliştirmeye odaklanmalıdır.”

Şirketler bu konuda yatırımdan kaçınıyor



Araştırmaya katılan işverenlerin yarısından fazlası (yüzde 54) yetenek açığı sıkıntısını aşmak için mevcut çalışan kadrosuna ek eğitim ve gelişim imkanı sunduğunu, yüzde 36’sı eğitim ve deneyim gereksinimlerini yeniden düzenlediğini, yüzde 32’si çalışanlarına ekstra yan haklar sunduğunu, yüzde 30’u alternatif çalışma yöntemlerini değerlendirdiğini, yüzde 29’u çalışanlarına daha yüksek ücret sunduğunu belirtiyor. Herhangi bir strateji izlemediğini söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 11. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’de öne çıkan yetenek açığı nedenlerini şöyle yorumluyor: “Adayların teknik yetersizliği ve şirketlerin bu konuda yatırım yapmaktan kaçınmaları, yetenek açığının artmasına sebep oluyor. Bu konuda doğru adaya ulaşabilmenin ve bu adaylar için doğru bütçelendirmenin yapılabilmesinin önemi çok büyük.”