En sık yapılan tatil hataları

16 Temmuz 2018

Prof. Dr. GÜRSEL TURGUT - Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Yaz, hepimizin keyifl e beklediği , seyahat ve tatil planlarının yapıldığı bir mevsim. Keyifli ve sağlıklı bir yaz geçirmek için bazı püf noktalarına dikkat etmekte fayda var. Ben de bu haftaki yazımda işte bu püf noktalarına dikkat çekeceğim. Okuyun ve herkesin düştüğü hataları tekrarlamayarak keyifl i bir tatil geçirin...

Sizler için tatil risklerini içeren bir liste hazırladım. Bu listenin öncelikli konuları güneşin deride yaptığı tahribat, sıcaklara bağlı gelişen havuz ve gıda enfeksiyonları, yazın yapılacak sporların metabolizmaya uygunluğu, böcek sokması, seyahat hastalıkları diye sıralanıyor. Bunlara aman dikkat edin!

Sığ suya atlamayın

Yaz mevsiminde arkadaşlar arasında yapılan birbirini yüksekten itme, suya batırma gibi şakalar sakatlanmalara hatta boğulmaya yol açabiliyor ama nedense asla vazgeçilmiyor. Aşırı yüksekten atlandığında su, sizin bildiğinizden çok farklı tepki verir. Adeta beton etkisi yaratır. Bu da kırılmalara hatta şuur kaybına bile yol açabiliyor. Bu nedenle şakalaşmaların dışında heyecan olsun diye ne kadar zevk verirse versin derinliğini bilmediğiniz, zeminini iyi tanımadığınız yerlerde suya atlamayın. Bu nedenle omurilik felci olanlar inanın hiç de az değil. Omuriliğin hemen yakınında solunum merkezi var. Kırılmaya bağlı omuriliğin birden şişmesi solunum merkezini etkiler ve boğulma meydana gelir. Kişi boğulmaktan kurtulsa bile bu sefer felç olma riski vardır. Omurilikteki sinir hücrelerini onarmak neredeyse imkansız olduğundan kişi ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir.

Güneşe güvenmeyin

Güneş, vücudun D vitamini ihtiyacının yüzde 90- 95’ini karşılıyor ama böyle bir nimete bile mesafeli yaklaşmak gerekiyor yaz aylarında. Çünkü faturası oldukça yüksek çıkabilir size. Deri kanserlerinin bir numaralı nedenidir çünkü güneş ışınları. Ultraviyole dalgalar DNA hasarına yol açarak, deri hücrelerinde yapısal değişikliklere yol açabilir. Bu değişiklikler sonucu hasarlı hücrelerin büyümesi, çoğalması deri kanserini kolaylaştıracak ortamın hazırlanmasına neden olur. Güneş ışığı deride bulunan benlerin yapısını bozabilir. Özellikle çocukları aşırı güneşten uzak tutmak gerekir.

Şezlonga yapışmayın

Bütün gün şezlongda güneşlenmek sağlıksız tatil tarifine bire bir uyuyor. Bu, hem güneş ışınları, hem metabolizma açısından size sağlık sorunlarıyla dönecek bir davranış olur. Bunun yerine bol bol yüzün, plajda top oynayın, sörf, yelken, dalma gibi su sporları yapmak veya bunları öğrenmeye çalışın. Hem eğlenir hem de tatilden fit dönersiniz.

Ameliyatı sonraya bırakın

Karın ya da yüz gerdirme gibi büyük yara izi bırakacak ameliyatlarınızı tatile gitmeye yakın bir tarihte yaptırmayın. Çünkü o izler güneşle buluştuğunda leke olarak kalabilir. İzleriniz kaybolacağına daha da kalıcı hale gelebilir. Bu yüzden büyük yara izi olan ameliyatları kış ya da bahar aylarında yaptırın. Ameliyat olduktan sonra üç ay güneşten uzak kalın.

Açık büfede fazla vakit geçirmeyin

"Saatlerce yüzdüm yine de kilo aldım" diye tatilden dönenler apaçık bir gerçeği göremiyorlar: Açık büfe. Açık büfeye mesafeli durun. Kafanızda sağlıklı bir kahvaltı için gerekli olan yiyecekleri düşünerek o masaya yaklaşın. Peynir, zeytin, domates, yumurta, kuru kayısı ceviz gibi gıdalar veya özel hazırlanmış öğünleri tercih edebilirsiniz. Özellikle her şey dahil konseptli otellerde hamur işleri, tatlılar, kızartmalar, mantı ve gözlemeler sizi baştan çıkarmaya çalışır. Bu tür gıdaların olduğu bölümlere gitmeyin. Öğün planlarını da baştan yapmak daha doğru olur. Kahvaltıyı kuvvetli yapıp, öğleni zeytinyağlı ve yoğurtlu salata ile hafif geçirmek, hem zinde hem de aktif hissetmenizi sağlar. İkindide yağsız kepekli tost ile ayran içilebilir. Akşam yemeğinde ise pilav, kızartma, makarna ve tatlılardan uzak durup, ızgara ve sebzelerle bir menü oluşturun. Meyve ya da sütlü tatlıları tercih edin. Ve elbette bol bol su için.

Yaz enfeksiyonlarına DİKKAT!

Kimse tatili hasta geçirmek istemez. Ancak deniz ve havuz bakterileri, yurtiçi ve dışı seyahatlerdeki enfeksiyonlar, zaman farkından gelişebilecek hastalıklar, sıcak çarpması gibi tehlikeler hep var. Bu nedenle öncelikle tatilde ya da evde olun sürekli duş alarak vücut ısısını dengede tutmaya çalışın. Bol sıvı tüketin ve konakladığınız mekanlarda mutlaka temiz su kullanmaya dikkat edin. Seyahat sırasında hayvanlarla temastan kaçının ve bilmediğiniz nehir ve göllerde yüzmeyin. Yanınızda antiseptikli solüsyon, su temizleme tableti veya damlaları, yara bandı, gazlı bez, elastik bandaj, sinek ve böcek kovucular, ağrı kesici malzemelerin bulunduğu bir sağlık çantası bulundurun. Şeker ve tansiyon hastasıysanız değerlerinizi tatilde de sürekli kontrol etmeyi unutmayın.