Tatil planı yapanlar dikkat: Yeni sezonda fiyatlar en az yüzde 60-70 artacak!

Yerli turist bu yıl yeni sezonu yüzde 60-70'ten başlayan zamlarla karşılayacak.

Sektör temsilcileri, artan maliyetleri gerekçe gösterirken, yaz tatilini şimdiden planlanıp erken rezervasyon imkanlarının kullanılması gerketiğine dikkat çekti.

Bloomberg HT'ye konuşan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin 2023'te maliyetlerin oda fiyatlarına ister istemez yansıtılacağını söyleyerek, “TL bazında yerli turist yüzde 60-70 oranında zamlı tatil yapacak. Üst segmentlerde biraz daha fazla artışlar görülebilir" dedi.

Erken rezervasyon çağrısı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Sururi Çorabatır ise yerli turistin uyguna tatil yapabilmesi adına acentelerin uyguladığı erken rezervasyon kampanyalarını dikkate alması gerektiğini söyledi.

Fiyatlar yükselecek

İç turizmde rezervasyonların Kasım ayında başladığını belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da seyahat acentelerinin fiyatlarının yüzde 60 ile 90 arasında değişen oranlarda zam gördüğünü sezonda talebin artışıyla birlikte fiyatlarda yükselmeler olabileceğini söyledi.

Zamma erken rezervasyon freni

Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz Turizm Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (DOKTOB)

Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Resort And Spa Genel Müdürü Tunç Batum, erken rezervasyon oranlarının yüzde 50-55’e yaklaştığını belirtti.

Batum sektör genelinde telaffuz edilen yüzde 60-70 oranındaki zammın erken rezervasyon indirimleriyle yüzde 35-40 seviyesine indiğini ifade etti.

Maliyet artışı enflasyonun üzerinde

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca sektördeki maliyetlerin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranından daha fazla arttığına dikkat çekti.

Atmaca otellerde zam oranlarının da farklılaştığını belirtti. Atmaca, "Zam oranları tesisten tesise göre değişiyor. Yüzde 200 zam yapan da var yüzde 100 yapan da var. Öte yandan hiç zam yapmayan da var" dedi.

Personel ve enerji maliyetine dikkat çekti

Cironun içerisindeki personel maliyetinin yüzde 12-15'lerden 18-22’lere çıktığını enerji maliyetlerini yüzde 15'e ulaştığını söyleyen Er Yatırım ve Turizm Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat ise yaz sezonu için yüzde 135-140'lara varan bir zam oranına işaret etti.