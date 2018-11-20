Gözünü seven balkabağı yesin!

20 Kasım 2018



Çekirdeği hatta kabuğu bile lezzet kaynağı olan balkabağının tam bir şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Öğretim Üyesi Dr. Fatih Atmaca’ya göre balkabağı; zengin mineral, vitamin ve lif içeriğiyle güçlü bir antioksidan. Balkabağının kanserden koruyucu ve yaşlanmayı geciktirici etkisinin yanı sıra göz sağlığı için de çok önemli olduğunu belirten Atmaca, “Göz sağlığı için güçlü bir A vitamini kaynağı olan balkabağını mevsiminde sık sık tüketin” önerisinde bulunuyor.

İşte Atmaca’dan balkabağıyla ilgili kimi bilgiler:

- Havuçtan daha etkili

Balkabağı başta A vitamini olmak üzere C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hatta göz sağlığı için faydası hepimizce bilinen havuçtan 2 kat daha fazla A vitamini içerir. Ayrıca çinko ve bakır içeriğiyle de ileri yaş grubunda körlüğün sebeplerinden olan sarı nokta hastalığı ve katarakt riskini de azaltır. Bir araştırmaya göre düzenli A vitamini alındığında sarı nokta hastalığının gelişimi yüzde 25 oranında, görme keskinliği kaybı ise yüzde 19 oranında azalır.

- Doğal filtreleme yapıyor

Balkabağında bolca bulunan lutein ve zeaksantin maddeleri yüksek enerjili dalga boylarını filtreleyerek gözümüzü zararlı ışınlara karşı korumaya yardımcı olan güçlü karotenoidler ve antioksidanlardır. Balkabağı ayrıca göz enfeksiyonları ve göz alerjisini de engellemeye yardımcı olur.