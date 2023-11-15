Dijitalleşmek isteyen KOBİ yüksek maliyetlere takılıyor

Özlem SARSIN

Dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve işini dijitale taşımak isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak, bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turkcell ana sponsorluğu, ikas, Param ve Digital Exchange platin sponsorluğu ve Logo Yazılım, BİS Çözüm ve Eclit’in altın sponsorluğunda gerçekleştirilen konferans kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşümleri odağında dijital iş servisleri, e-ticaret, yenilikçi ödeme sistemleri ve açık bankacılık, dijital pazarlama, ERP’nin bulut dönüşümü, İK süreçlerinde dijitalleşme, yönetilen hizmetler ve çeşitli temalarda oturumlar gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün Sanayi 4.0 ile başlayan sürecin dünyayı hızla dönüştürmeye devam ettiğini söyleyerek, rekabette öne çıkabilmek için dijitalleşmenin aşılması gereken önemli bir basamak olduğunu ifade etti.

Ürün sözlerine şöyle devam etti: “Ancak, bugün Sanayi 5.0’ın aktif olduğu bir dünyada, Türk KOBİ’lerinin dijitalleşmesini geciktiren en büyük etken, hâlâ yüksek maliyetler ve doğru paydaşlarla buluşamamaktır. İşte bu platform, doğru paydaşları KOBİ’lerle buluştururken, sürdürülebilir rekabetçi bir yapı için de zemin oluşturmaktadır. KOBİ’ler için tedarikçi temininden, ürün sergilenmesine kadar çözüm ortağı olmakta, dijital yol arkadaşlığı imkanı sunmaktadır.

2021 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini, istihdamın yüzde 71'ini, cironun yüzde 44'ünü, ihracatın yüzde 30,4'ünü KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini düşündüğümüzde, platformun neden önem taşıdığı da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Firmalarımızın hizmetlerden üretime kadar dijitalleşmesi, içinde bulunduğumuz dönüşüm sürecinde onların direncini artırırken, ülkemizin de orta gelir tuzağından çıkışını hızlandıracaktır.”

“Finansman dijitalleşmenin önünde engel”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener yaptığı konuşmada, Türkiye’nin özellikle pandemi sürecinden bu yana dijital dönüşüm alanında oldukça fazla yol kaydettiğini ifade ederek, dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması adına bilgi teknolojileri altyapısının büyük ölçüde iyileştirildiğine dikkat çekti.

Dijital dönüşüm sürecinde firmaların önündeki en büyük engelin finansman olduğunu söyleyen Özgener, “Dijitalleşme orta ve uzun vadede maliyetleri azaltmasına rağmen ilk etapta yapılması gereken yatırımlara kaynak ayırmak KOBİ’lerimiz açısından zorlayıcı olabiliyor. Bu bağlamda, firma ve kurumlarımızın dijital dönüşümünü desteklemek üzere Bakanlıklarımız başta olmak üzere devlet kurumlarımızca verilen teşvik ve desteklerin kapsamının genişletilmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Dijital dönüşüm neredeyse ülkemizin her strateji dokümanında en önemli başlıklardan biri olarak kendine yer bulur oldu. 2024-2026 yılları arası yol haritamızı ortaya koyan Orta Vadeli Programda da dijital dönüşümün en önemli odak noktalarından biri olduğunu ve önemli hedefler belirlendiğini görüyoruz” dedi.

“KOBİ meselesi, memleket meselesi”

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlhan Zincircioğlu, KOBİ’lerin ekonominin dinamosu olduğunu ifade ederek, günümüzde KOBİ’leri büyütmenin yolunun dijitalleşmeden ve e-ticaretten geçtiğini vurguladı.

Zincircioğlu, “Günümüzde, dünya çapında 88 milyar dolara ulaşan dijital ödemeler pazarının 2028 yılına kadar 204 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Bugün ödemeler pazarından yüzde 40 pay alan dijital ödemelerin payının ise 2026’da yani sadece iki yıl kadar sonra yüzde 65’e çıkması bekleniyor.

Her ne kadar Türkiye’de e-ticaret hacmi dünya ortalamasının gerisinde kalsa da 20 milyar dolarların üzerine çıkan e-ticaret hacmi, ülkemizde de online ödeme pazarının önünün açık olduğunun kanıtı" diye konuştu. Tüm bu avantajlara, dijitalleşmenin sunduğu büyüme potansiyeline rağmen bu imkânlardan yararlanan KOBİ’lerin oranının sadece yüzde 25 düzeyinde olduğunu söyleyen Zinciroğlu, "Her 4 KOBİ’den 3’ü bu cazip sistemin dışında yer alıyor.

Bunun başlıca sebeplerini ise KOBİ'lerin kullanacakları çözümler ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi eksikliği olarak sıralamak mümkün. Oysa e-ticaret, KOBİ'lerin gerçek bir sıçrama yapması için gerekli potansiyele ve dinamizme sahip bir alan. Ülkemiz coğrafi konumu, girişimci refleksleri gelişmiş KOBİ'leri ve dijitalleşmeye ilgi duyan genç nüfusuyla bu pazardan çok daha yüksek pay alabilir. Akıllı KOBİ Platformu sizlere yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. İlk adımı atmak sizlere düşüyor” dedi.