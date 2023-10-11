Erdoğan: Konut ve kirada fahiş artışa ağır yaptırım uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenne 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi’ndeki konuşmasında, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan işyeri ve ticarethaneleri tekrar yaptıklarını dile getirdi.

Erdoğan, salgın dönemindeki desteklerle çarkların kesintisiz dönmesini sağladıkları belirtirken, son dönemde piyasada atılan adımlara sözü getirdi.



Konut ve otomotiv mesajı

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık. Otomobil piyasasında yaşanan spekülatif fiyatlar ortadan kalkmaya başladı. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağını düşünüyoruz. Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız."

'KOBİ'leri koruyacağız'

Tüketicinin korunmasıyla ilgili tüm taraflara önemli görevler düşüyor. Esnafımızın rekabet ortamını koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor" diyen Erdoğan, vatandaşlardan gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda hukuki düzenlemeyi ve idari çerçeveyi sürekli güncellediklerini kaydetti.

Erdoğan şunları kaydetti: "Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız. Sadece 2022 yılında 600 bin tüketicimizin yaşadığı sorunlar Tüketici Hakem Heyeti ile kolayca çözüme bağlandı. Böylece yargımızın yükü de hafifletilmiş oldu.

Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız. Üzerinde durmamız gereken bir diğer konu yerli üretimin korunması ve israfın ortadan kaldırılmasıdır. Yerli üretimin önemi hamdolsun milletimiz tarafından çok daha iyi anlaşılıyor."